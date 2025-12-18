Η EE αναβάλει την υπογραφή της συμφωνίας με τις χώρες Mercosur

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, ότι η εμπορική συμφωνία με τη Mercosur δεν θα υπογραφεί όπως είχε προγραμματιστεί το Σάββατο και θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον επόμενο μήνα, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Politico.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήλπιζε να μονογραφήσει αυτή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών το Σάββατο, στη σύνοδο κορυφής της Mercosur στην πόλη Φοζ ντο Ιγκουασού της Βραζιλίας.

Αλλά χρειαζόταν πρώτα την έγκριση της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών στις Βρυξέλλες, την οποία δεν έλαβε, ιδίως λόγω της αντίθεσης της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, συμφώνησε με το αίτημα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, να αναβληθεί η υπογραφή, ώστε εκείνη να καθησυχάσει τους Ιταλούς αγρότες ότι δεν θα υπονομευτούν από εισαγωγές φθηνού κοτόπουλου και βοδινού κρέατος.

Ωστόσο, χώρες υπέρ της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γερμανία, πιέζουν για να διασφαλιστεί ότι θα οριστεί νέα ημερομηνία υπογραφής. «Μια ημερομηνία θα βρεθεί στα μέσα Ιανουαρίου, εάν η υπογραφή μεταφερθεί στο 2026», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο POLITICO.

Η Μελόνι ζήτησε από τον Βραζιλιάνο ηγέτη περισσότερο χρόνο ώστε να διασφαλίσει την υποστήριξη της συμφωνίας εντός της χώρας της.

Ορισμένες χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, με πρώτη τη Γερμανία, είχαν προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα μπορούσε να ακυρώσει τελικά τη συμφωνία, καθώς ενδέχεται να ενισχυθεί η αντίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να δυσκολέψουν τα επόμενα βήματα όταν η Παραγουάη, πιο διστακτική, αναλάβει την προεδρία του Mercosur από τη Βραζιλία στο τέλος του έτους.

Για να καθησυχαστούν οι αγρότες σε όλη την ΕΕ, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έσπευσαν την Τετάρτη το βράδυ να εγκρίνουν ένα συμπληρωματικό κείμενο που θα επαναφέρει δασμούς σε περίπτωση που οι εισαγωγές κοτόπουλου και βοδινού από τη Λατινική Αμερική διαταράξουν τις ευρωπαϊκές αγορές.