Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το τέλος της 20ης… στροφής στη διοργάνωση και το πρόγραμμα της 21ης που «κλείνει» τη «διαβολοβδομάδα».

Newsbomb

Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη απ’ τις δύο αγωνιστικές την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του 2026. Για την 20η, η Παρί πήρε την νίκη της Τετάρτης (7/1) επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη της Αναντόλου Έφες με 84-79.

Στο Μόναχο η Μπάγερν δύο μέρες πριν παίξει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και μία εβδομάδα πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Γερμανία, επικράτησε της Μπασκόνια με 96-89.

EUROLEAGUR - 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου

  • Φενερμπαχτσέ–Ολυμπιακός 88-80
  • Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ντουμπάι 85-60
  • Μονακό–Παρτιζάν 101-84
  • Ερυθρός Αστέρας–Βαλένθια 89-106
  • Βιλερμπάν– Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
  • Μπαρτσελόνα–Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
  • Βίρτους Μπολόνια–Ζαλγκίρις Κάουνας 83-79

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

  • Αναντολού Εφές–Παρί79-84
  • Μπάγερν Μονάχου–Μπασκόνια 96-89

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Βαλένθια 14-6
  3. Φενερμπαχτσέ 13-6
  4. Μονακό 13-7
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 12-8
  8. Ολυμπιακός 11-8
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
  11. Βίρτους Μπολόνια 10-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  13. Ντουμπάι 9-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
  15. Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-13
  17. Μπασκόνια 6-14
  18. Αναντολού Εφές 6-14
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτιζάν 6-14

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)

Τετάρτη 8/1

  • 18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:30 Βαλένθια – Μονακό
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/1

  • 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
  • 21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

  • 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική

23:58WHAT THE FACT

Οι προβλέψεις των «Simpsons» για το 2026 - Τα επεισόδια που «έδειξαν» το μέλλον

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χαιρετίζει την αμερικανική κατάληψη δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία

23:50ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ οικοδομεί τον «Στρατό των Ονείρων» - Αυξάνει σε 1,5 τρισ. δολάρια τον αμυντικό προϋπολογισμό για το 2027

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Τζίμα κατά Βαρουφάκη: Περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αυτοάμυνα» ο θάνατος της γυναίκας από πράκτορα της ICE

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Άλντριτς Έιμς - Πρώην πράκτορας της CIA που καταδικάστηκε σε ισόβια για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν γραφεία της Νέας Δημοκρατίας - Φωτογραφίες

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Διαδικτυακή πύλη για πιθανά επενδυτικά έργα εγκαινιάζει το Ταμείο ΗΠΑ-Ουκρανίας

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δημοσίευμα «El Sol»: «Δεν πάει στη Ρίβερ ο Αντίνο, πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό»!

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

23:07WHAT THE FACT

Ντους το βράδυ ή το πρωί - Πότε είναι καλύτερα;

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να "αποτρέψει" τον Τραμπ», λέει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 75χρονος μεθυσμένος οδηγός που απειλούσε με πέτρες τους αστυνομικούς

22:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς είναι δυνατόν;»: Οι Βερολινέζοι απαιτούν απαντήσεις για το σαμποτάζ και το μπλακ άουτ

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύο αδέλφια και ο ανιψιός έβγαλαν τα μαχαίρια για να λύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 54χρονη που έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και προκάλεσε ζημιές σε οχήματα

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ντύνει στα «ερυθρόλευκα» τον Κουϊαμπάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

17:46LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή της πτήσης Αθήνα - Ιωάννινα λόγω ισχυρής καταιγίδας

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Κόβεται στα δύο» η χώρα - 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη αποφάσισαν οι αγρότες

12:23WHAT THE FACT

Το γενετικό «κλειδί» της μακροζωίας: Τι αποκάλυψε το DNA γυναίκας που έζησε 117 χρόνια

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που γυναίκα αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι - Ερευνούν το περιστατικό οι Αρχές

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η πρώτη αντίδραση για την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Τζίμα κατά Βαρουφάκη: Περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών ως καταπληκτική εμπειρία

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη - «Τα παιδιά μεγάλωναν μόνα τους, με λίγη βοήθεια από τους παππούδες», λέει συγγενής του 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ