Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη απ’ τις δύο αγωνιστικές την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του 2026. Για την 20η, η Παρί πήρε την νίκη της Τετάρτης (7/1) επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη της Αναντόλου Έφες με 84-79.

Στο Μόναχο η Μπάγερν δύο μέρες πριν παίξει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και μία εβδομάδα πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Γερμανία, επικράτησε της Μπασκόνια με 96-89.

EUROLEAGUR - 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου

Φενερμπαχτσέ–Ολυμπιακός 88-80

Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ντουμπάι 85-60

Μονακό–Παρτιζάν 101-84

Ερυθρός Αστέρας–Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν– Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Μπαρτσελόνα–Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια–Ζαλγκίρις Κάουνας 83-79

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές–Παρί79-84

Μπάγερν Μονάχου–Μπασκόνια 96-89

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 Φενερμπαχτσέ 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 Παναθηναϊκός AKTOR 12-8 Ολυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτιζάν 6-14

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)

Τετάρτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3