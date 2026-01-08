Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το τέλος της 20ης… στροφής στη διοργάνωση και το πρόγραμμα της 21ης που «κλείνει» τη «διαβολοβδομάδα».
Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη απ’ τις δύο αγωνιστικές την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του 2026. Για την 20η, η Παρί πήρε την νίκη της Τετάρτης (7/1) επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη της Αναντόλου Έφες με 84-79.
Στο Μόναχο η Μπάγερν δύο μέρες πριν παίξει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και μία εβδομάδα πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Γερμανία, επικράτησε της Μπασκόνια με 96-89.
EUROLEAGUR - 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου
- Φενερμπαχτσέ–Ολυμπιακός 88-80
- Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87
- Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ντουμπάι 85-60
- Μονακό–Παρτιζάν 101-84
- Ερυθρός Αστέρας–Βαλένθια 89-106
- Βιλερμπάν– Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
- Μπαρτσελόνα–Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
- Βίρτους Μπολόνια–Ζαλγκίρις Κάουνας 83-79
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου
- Αναντολού Εφές–Παρί79-84
- Μπάγερν Μονάχου–Μπασκόνια 96-89
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Βαλένθια 14-6
- Φενερμπαχτσέ 13-6
- Μονακό 13-7
- Μπαρτσελόνα 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
- Παναθηναϊκός AKTOR 12-8
- Ολυμπιακός 11-8
- Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-9
- Βίρτους Μπολόνια 10-10
- Αρμάνι Μιλάνο 10-10
- Ντουμπάι 9-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
- Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-13
- Μπασκόνια 6-14
- Αναντολού Εφές 6-14
- Βιλερμπάν 6-14
- Παρτιζάν 6-14
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
Τετάρτη 8/1
- 18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Βαλένθια – Μονακό
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/1
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
- 21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Δευτέρα 3/3
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
