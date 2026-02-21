Ξάνθη: Χορός, μουσική και χρώματα στο πάρτι της πλατείας Δημοκρατίας για το καρναβάλι - Βίντεο
Οι εορτασμοί για το ξανθιώτικο καρναβάλι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, παρά την ακύρωση του εθίμου «Καψίματος του Τζάρου»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη γεμάτη από κόσμο πλατεία Δημοκρατίας κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις της Ξάνθης.
Οι καρναβαλιστές έχουν ντυθεί με ευφάνταστες στολές και χορεύουν στον ρυθμό ενός μεγάλου πάρτι που στήθηκε στο κέντρο της πόλης.
Οι εορτασμοί για το ξανθιώτικο καρναβάλι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, παρά την ακύρωση του εθίμου «Καψίματος του Τζάρου», εξαιτίας, όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ξάνθης, της αυξημένης στάθμης του νερού στον ποταμό που δεν επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ από οπαδό του Ολυμπιακού
20:14 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 25χρονο Τούρκο για διακίνηση ναρκωτικών
20:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Καρναβάλι Πάτρας: Live η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση
19:25 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κοζάνη: Απάτη σε βάρος 36χρονου - Τον έπεισε να εκδώσει προπληρωμένες κάρτες
09:06 ∙ LIFESTYLE