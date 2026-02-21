Ξάνθη: Χορός, μουσική και χρώματα στο πάρτι της πλατείας Δημοκρατίας για το καρναβάλι - Βίντεο

Στη γεμάτη από κόσμο πλατεία Δημοκρατίας κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις της Ξάνθης.

Οι καρναβαλιστές έχουν ντυθεί με ευφάνταστες στολές και χορεύουν στον ρυθμό ενός μεγάλου πάρτι που στήθηκε στο κέντρο της πόλης.

Οι εορτασμοί για το ξανθιώτικο καρναβάλι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, παρά την ακύρωση του εθίμου «Καψίματος του Τζάρου», εξαιτίας, όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ξάνθης, της αυξημένης στάθμης του νερού στον ποταμό που δεν επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή του.

