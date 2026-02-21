Καρναβάλι Πάτρας: Live η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση
Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές έχουν κατακλύσει τους δρόμους, δημιουργώντας μία μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα
Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων στην «πρωτεύουσα» του ελληνικού καρναβαλιού, την Πάτρα, είναι γεγονός, με τη μεγάλη νυχερινή ποδαράτη παρέλαση να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές έχουν κατακλύσει τους δρόμους, και χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες βρίσκονται στο σημείο, δημιουργώντας μία μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα.
