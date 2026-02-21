Πάτρα: Σύγκρουση του Προαστιακού με αυτοκίνητο
Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
Σύγκρουση του Προαστιακού της Πάτρας με αυτοκίνητο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) λίγο μετά τις 14:00, στην περιοχή της οδού Αθηνών και 5 Πηγαδιών.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να χρειαστεί τελικά η μεταφορά ατόμου στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την Hellenic Train, «λόγω των αυξημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, εξαιτίας των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δεν είναι εφικτή η υποκατάσταση από λεωφορεία στο συγκεκριμένο τμήμα, για αυτό ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και πιθανές ματαιώσεις δρομολογίων στο τμήμα του προαστιακού Πάτρας».
*Με πληροφορίες από thebest.gr
