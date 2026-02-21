Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

Τραγική κατάληξη για τον αγνοούμενο ψαρά, τον οποίο αναζητούσαν οι Αρχές από και το απόγευμα της Παρασκευής (20/02) στον Γλαύκο

Newsbomb

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 44χρονου ψαρά που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στην Πάτρα. Η σορός που εντοπίστηκε στον Πατραϊκό Κόλπο, ανήκει στον αγνοούμενο, όπως μεταδίδει το thebest.gr.

Ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, περίπου 13 ετών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει, με τον γιο του να ειδοποιεί αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Οι έρευνες επικεντρώνονταν τόσο στο ύψος του νέου λιμανιού και κάτω από τον Γλαύκο, όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

13:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ιστορικός που ανανέωσε τη μελέτη του Βυζαντίου και τη θέση του στην ευρωπαϊκή ιστορία

13:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Με αλλαγές οι «ερυθρόλευκοι», οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι εγκέφαλοι μητέρας -παιδιού συγχρονίζονται όταν παίζουν μαζί

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: «Τα στημένα show στοχεύουν σε τεχνητές πολώσεις και αποροσπανατολισμό από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

12:31BOMBER

Τα 4 καυτά ερωτήματα για τις φυλακές Δομοκού

12:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ζω το όνειρο μου, ανυπομονούμε για τον τελικό» | Οι δηλώσεις Νετζήπογλου

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αχέλωος: Εντυπωσιακές εικόνες από την υπερχείλιση στο Φράγμα Καστρακίου

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δρόμοι – «ποτάμια» και διακοπές κυκλοφορίας, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στην Κρήτη: 3 νεκροί - Πάνω από 25 αγνουόυμενοι, εν μέσω θαλασσοταραχής

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ