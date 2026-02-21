Πατρινό καρναβάλι: Απόψε η παρέλαση των αρμάτων - Αύριο 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους

Κορυφώνονται σήμερα, Σάββατο, και αύριο, Κυριακή, οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, με τις δύο μεγάλες παρελάσεις να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και να υπόσχονται αστείρευτο κέφι, ζωντάνια, ευρηματικότητα, δημιουργική φαντασία, ανατροπές, ενθουσιασμό και έντονη σατιρική διάθεση.

Η Πάτρα αναμένεται να μετατραπεί σε ένα απέραντο σκηνικό γιορτής, γεμάτο νεανικό παλμό, εξωστρέφεια και χαρά, καθώς περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, που συμμετέχουν στα 190 πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού», θα πλημμυρίσουν τους δρόμους με τις καλλιτεχνικές και σατιρικές στολές τους, παρουσιάζοντας πρωτότυπες εμπνεύσεις και ευφάνταστες κατασκευές.

Η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση θα ξεκινήσει σήμερα στις 6:00 το απόγευμα, με τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων – χωρίς τα δικά τους άρματα – να δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό θέαμα, αξιοποιώντας ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, έντονα χρώματα και αμείωτο κέφι, προσδίδοντας ξεχωριστή λάμψη στη μεγάλη καρναβαλική νύχτα.

Η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής θα αρχίσει στις 2:00 μετά το μεσημέρι. Μπροστά θα κινούνται τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου, που κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο, και θα ακολουθούν τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» με τις δικές τους δημιουργίες. Την έναρξη θα σηματοδοτεί η δημοτική μουσική, ενώ στη συνέχεια θα παρελάσουν τα 19 άρματα του Δήμου.

Προπομπός θα είναι το «Patras Carnival Dj», ενώ θα ακολουθήσουν ο βασιλιάς Καρνάβαλος – Διόνυσος, το άνθινο άρμα της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρίζας Φλωράτου, καθώς και τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος» και οι δημιουργίες του Καρναβαλιού των Μικρών, όπως «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι», καθώς και το άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο «ποταμός» των περίπου 50.000 καρναβαλιστών, ενώ 28 πληρώματα θα συνοδεύονται από δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές. Την αυλαία της παρέλασης θα ρίξουν τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, με τους σοκολατορίχτες να αναβιώνουν το ιστορικό έθιμο και να «γλυκαίνουν» το κοινό.

Η αυλαία των εκδηλώσεων θα πέσει το βράδυ της Κυριακής, στις 9:00, στον μόλο της Αγίου Νικολάου, με την τελετή λήξης. Ο βασιλιάς Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση, στέλνοντας – συμβολικά – μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας μέσα από τις στάχτες του. Η τελετή θα ανοίξει με ένα δεκάλεπτο εντυπωσιακό πρόγραμμα ακροβατικών από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδης.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής Δημήτρης Μουλίνος θα κάνει αναδρομή στις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, για να ακολουθήσει ρίψη πυροτεχνημάτων. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Sicario και ένα μεγάλο πάρτι στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Ήδη στην Πάτρα καταφθάνουν χιλιάδες επισκέπτες, με τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα να εμφανίζουν υψηλές πληρότητες. Παράλληλα, έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα έως και την Καθαρά Δευτέρα, πέραν της τακτικής εφημέρευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτα περιστατικά. Επιπλέον, κοντά στην πλατεία Γεωργίου θα λειτουργεί υπαίθριο ιατρείο με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και η αστυνομία, η οποία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή απρόοπτων κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου.

