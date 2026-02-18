Το Καρναβάλι του Ρίο σε εικόνες: Το πιο ξέφρενο παγκόσμιο πάρτι - Ωδή σε φτερά, πούπουλα και γκλίτερ

Καλλιτέχνες από τη σχολή σάμπα Viradouro παρελαύνουν κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Καρναβαλιού

Το διάσημο Καρναβάλι του Ρίο ξεκίνησε και το πενθήμερο πάρτι στους δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει στηθεί με χιλιάδες καλλιτέχνες των σχολών σάμπα να συμμετέχουν και εκατομμύρια κόσμου να συρρέουν στην καρναβαλική πρωτεύουσα του κόσμου με εκτιμώμενα έσοδα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη βραζιλιάνικη οικονομία.

Επίσημα προοριζόταν να σηματοδοτήσει μια τελευταία ανάσα υπερβολής για την καθολική χώρα πριν από την έναρξη της Σαρακοστής, το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί από την αρχή του το 1723.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης για πολλούς είναι οι τεράστιες οργανωμένες παρελάσεις χορού, στις οποίες οι σχολές σάμπα χορεύουν τις νύχτες σε τεράστια άρματα και με περίτεχνα κοστούμια.

Οι δρόμοι στο Ρίο μετατράπηκαν σε πολύχρωμα σκηνικά, με υπαίθρια πάρτι, όπου θίασοι μουσικών, κρουστών και ξυλοπόδαρων προσελκύουν τεράστια πλήθη ανθρώπων καλυμμένων με γκλίτερ και φορώντας όσα λιγότερα μπορούν, κρύβοντας συνήθως τα επίμαχα σημεία με φτερά και πούπουλα, που έχουν την τιμητική τους στις καρναβαλικές αμφιέσεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους του Ρίο φέτος - αύξηση 22% από πέρυσι.

Δείτε φωτογραφίες από τις Σχολές Σάμπα να παρελαύνουν στο Σαμπαδρόμιο

Ένας καλλιτέχνης από τη σχολή σάμπα Salgueiro παρελαύνει κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Καρναβαλιού στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου 2026 AP/Bruna Prado

Καλλιτέχνης από τη σχολή σάμπα Salgueiro στη διάρκεια των εορτασμών του Καρναβαλιού στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο AP/Bruna Prado

Καλλιτέχνες από τη σχολή σάμπα Salgueiro στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο AP/Bruna Prado

Ένας καλλιτέχνης από τη σχολή σάμπα Grande Rio στο Sambadrome, στο Ρίο ντε Τζανέιρο AP/Silvia Izquierdo

Καλλιτέχνες από τη σχολή σάμπα Grande Rio παρελαύνουν κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Καρναβαλιού στο Sambadrome, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026 AP/Silvia Izquierdo

Kαλλιτέχνης από τη σχολή σάμπα Grande Rio παρελαύνει σε ένα άρμα στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο, Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026 AP/Silvia Izquierdo

Καλλιτέχνες από τη σχολή σάμπα Paraiso de Tuiuti παρελαύνουν σε άρμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Καρναβαλιού στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο AP/Bruna Prado

Καλλιτέχνες από τη σχολή σάμπα Viradouro παρελαύνουν κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Καρναβαλιού AP/Silvia Izquierdo