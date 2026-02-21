Θεσσαλονίκη: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για την Καθαρά Δευτέρα, με χιλιάδες Θεσσαλονικείς να εγκαταλείπουν την πόλη εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο της αργίας.

Αυξημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι - σύμφωνα με την Τροχαία - από το πρωί η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Κατερίνη (ΠΑΘΕ), τη Χαλκιδική (εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών) και την Καβάλα (Εγνατία Οδός).

Δημοφιλείς επιλογές είναι οι παραδοσιακοί καρναβαλικοί προορισμοί, κοντινοί ορεινοί και παραθαλάσσιοι προορισμοί, όπως επίσης οι τόποι καταγωγής των εκδρομέων.

Σημαντικά αυξημένη είναι τα τελευταία 24ωρα η επιβατική κίνηση στο υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία», απ' όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες που φθάνουν το 100% για τους δημοφιλείς καρναβαλικούς προορισμούς της Πάτρας, της Κοζάνης και της Ξάνθης.

Για τους προορισμούς αυτούς δρομολογούνται δεκάδες έκτακτα δρομολόγια, με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ «Μακεδονία» να διαβεβαιώνει ότι εάν παραστεί ανάγκη θα προστεθούν κι άλλα δρομολόγια.

Από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη ατυχημάτων.

