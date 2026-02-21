Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα (21/02) η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας από τα λιμάνια της Αττικής, με αυξημένη κινητικότητα να καταγράφεται κυρίως από τον Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λιμενικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του Σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια, 18 με συμβατικά πλοία και 7 με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν 6 απόπλοι, καθώς και 3 επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ, από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 3 αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και την Παρασκευή (20/02), με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ, 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό κατεγράφησαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ, από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν 6 απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 5 αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

