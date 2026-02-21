Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

Snapshot Η ένταση της κακοκαιρίας αρχίζει να μειώνεται από το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα έντονα φαινόμενα παραμένουν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κυριακή.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στην Αττική, με καθίζηση οδοστρώματος στο Παλαιό Φάληρο και διακοπές κυκλοφορίας στο Πικέρμι λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Την Κυριακή της Αποκριάς αναμένονται βροχές στο Ρέθυμνο, ενώ η Πάτρα και η Ξάνθη θα φιλοξενήσουν καρναβαλικές παρελάσεις με βελτιωμένο καιρό αλλά χαμηλές θερμοκρασίες.

Την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται καλός καιρός με ηλιοφάνεια και ευνοϊκούς ανέμους σε όλη τη χώρα, ιδανικός για υπαίθριες δραστηριότητες και το πέταγμα του χαρταετού.

Η ραγδαία επιδείνωση που παρουσίασε ο καιρός από το απόγευμα της Παρασκευής, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, φαίνεται να θέτει σε δοκιμασία τους εκδρομείς του τριημέρου της Αποκριάς. Παρά την αρχική ένταση των φαινομένων, τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν μια σταδιακή μετατόπιση της κακοκαιρίας, επιτρέποντας στους πολίτες να ελπίζουν σε ένα ηλιόλουστο κλείσιμο του τριημέρου, αφού την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται καλός καιρός.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Παράλληλα, η κακοκαιρία αναμένεται να παραταθεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κυριακή, ενώ στο «μικροσκόπιο» των μετεωρολόγων βρίσκεται επίσης η Κεντρική και Βόρεια χώρα, καθώς και η Κρήτη.

Καθίζηση στο Παλαιό Φάληρο

Ήδη από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, η Αττική ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της. Στο Παλαιό Φάληρο σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Ναϊάδων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ ανάλογα προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πικερμίου, όπου διεκόπη η κίνηση των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι από το πρωί του Σαββάτου η ένταση των φαινομένων θα αρχίσει να φθίνει στις περισσότερες περιοχές. Την Κυριακή της Αποκριάς, ενώ στο Ρέθυμνο θα σημειώνονται βροχοπτώσεις, η Πάτρα και η Ξάνθη θα υποδεχθούν τις καρναβαλικές παρελάσεις με βελτιωμένο σκηνικό, αν και ο υδράργυρος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Η πολυπόθητη ανατροπή αναμένεται την Καθαρά Δευτέρα. Ο καιρός προβλέπεται να είναι εξαιρετικός σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τους ανέμους να πνέουν ευνοϊκά, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

