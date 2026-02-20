Κακοκαιρία: Ξεκίνησε να βρέχει στην Αττική – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Ξεκίνησαν πριν από λίγη ώρα τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, επιβεβαιώνοντας έτσι τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού στην πρωτεύουσα.

Τα φαινόμενα επηρεάζουν το Λεκανοπέδιο σχεδόν στο σύνολό του και κατά τόπους είναι έντονα.

Δείτε ΕΔΩ με ένα κλικ πού βρέχει τώρα

Οι κάτοικοι της Αττικής κινούνται στους δρόμους με ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ εξαιτίας των φαινομένων σε ορισμένα σημεία παρατηρείται και αυξημένη κίνηση.

​Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

​Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ, με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, υπογραμμίζοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι αργά τη νύχτα.

​Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, καθώς ισχυροί νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων αγγίζει τα 8 μποφόρ, πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

