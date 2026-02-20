Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχές στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

Κακοκαιρία express επηρεάζει σήμερα τη χώρα με τα φαινόμενα να έχουν ήδη ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά της χώρας κινούμενα σταδιακά προς τα ανατολικά.

Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι σχετικά έντονα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του δίνει την τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου που «σαρώνει» τη χώρα από τα δυτικά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος μετά τις 18:00 το απόγευμα ισχυρές βροχοκαταιγίδες θα πλήξουν και την περιοχή της Αττικής.

Ο μετεωρολόγος κάνει εκτίμηση πως 25mm βροχής θα πέσουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και για ένα τρίωρο οι οποίες θα είναι σχετικά μεγάλης ραγδαιότητας.

Δείτε τις αναρτήσεις του μετεωρολόγου:

