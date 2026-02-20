Μεσολόγγι: Πλημμύρισε ξανά το Νεοχώρι - Μαθητές γαντζώθηκαν από σύρματα για να γυρίσουν σπίτια τους
Νέα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
Μια ολιγόλεπτη, έντονη βροχόπτωση το πρωί της Παρασκευής (20/02) ήταν αρκετή για να σημειωθούν ξανά πλημμυρικά φαινόμενα σε γνωστά σημεία του Νεοχωρίου Μεσολογγίου που συχνά παρουσιάζουν προβλήματα, κυρίως πέριξ του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου.
Οι μικρές λίμνες νερών που δημιουργήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια μετακίνησης ηλικιωμένων, γονέων και απλών πολιτών στις σημερινές υποχρεώσεις τους.
Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν με μικρά παιδιά, μαθητές, που στην προσπάθεια να γυρίσουν από το σχολείο στα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν «τοίχο τοίχο», γαντζωμένα στα σύρματα για να μη βραχούν.
