Κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Διακοπή κυκλοφορίας στον κόμβο Σελεύκειας λόγω πλημμύρας

Ισχυρή χαλαζόπτωση και έντονη βροχόπτωση διάρκειας περίπου μισής ώρας προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στον κόμβο της Νέας Σελεύκειας, στην Ηγουμενίτσα, στη βόρεια είσοδο της πόλης, καθώς νερά και φερτά υλικά κατέκλυσαν το οδόστρωμα, μετατρέποντας το σε ποτάμι.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για περίπου μια ώρα, καθώς μεγάλος όγκος νερού και φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τα οχήματα να ακινητοποιηθούν. Στον κόμβο σχηματίστηκαν ουρές, ενώ οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι μέχρι να αποκατασταθεί η ροή, η οποία εξετράπη μέσω των παραδρόμων.

Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Παρόμοια προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Καλάμι, Τσιμέντα και Κορύτιανη, όπου η ένταση των φαινομένων προκάλεσε υπερχειλίσεις και δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

