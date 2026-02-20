Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται γραμμή καταιγίδων - Πώς θα είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Τι να προσέχουν οι εκδρομείς του τριημέρου 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται γραμμή καταιγίδων - Πώς θα είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου, Καθαρή Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025. 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
  • Σχηματίζεται γραμμή καταιγίδων λόγω σύγκρουσης ψυχρών και θερμών αέριων μαζών, που θα επηρεάσει τη χώρα με βροχές και ισχυρούς νοτιάδες έως 8 μποφόρ.
  • Η κακοκαιρία θα κινηθεί από το Ιόνιο προς Ήπειρο, Μακεδονία και Αιγαίο, με τοπικά έντονα φαινόμενα διάρκειας 3
  • 6 ωρών.
  • Την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες βροχές στη βόρεια Κρήτη και βοριάδες κατάλληλους για πέταγμα χαρταετού σε νότιες περιοχές.
Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύεται από πολλές βροχές κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας, το οποίο φέρνει επίσης νοτιάδες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα.

Η επιδείνωση του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει από τα ανατολικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, και αυτά τα μέτωπα κακοκαιρίας, προκαλούνται από τη «σύγκρουση» δύο αέριων μαζών πάνω από τη χώρα μας, διαφορετικού θερμο-υγρασιακού φορτίου, ψυχρού και θερμού.

Η συνάντηση αυτή προκαλεί μία «γραμμή καταιγίδων», που βρίσκεται ήδη στα βορειοδυτικά, στην περιοχή του Ιονίου, και σιγά σιγά στη διάρκεια της ημέρας θα κινηθεί προς Ήπειρο και Μακεδονία, μετατοπιζόμενη προς τα ανατολικά, διασχίζοντας τη χώρα, για να εισέλθει στο Αιγαίο αργά τη νύχτα.

Όσον αφορά στη σημερινή έξοδο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημείωσε, ότι αν και ο καιρός είναι άστατος, δεν είναι απαγορευτικός για τα ταξίδια, καθώς τα μέτωπα καταιγίδων αν και θα επηρεάζουν με έντονα φαινόμενα τις περιοχές από όπου περνούν, δεν θα έχουν διάρκεια. Η αστάθεια θα είναι περίπου για 3 με 6 ώρες.

Το πέρασμα της νέας κακοκαιρίας από την Αττική αναμένεται περίπου στις 8 το βράδυ, ωστόσο η διάρκειά του αναμένεται να είναι σύντομη, περίπου έως τα μεσάνυχτα.

Το Σάββατο, η Ελλάδα θα είναι χωρισμένη στα δύο, από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά, καθώς η κακοκαιρία θα βρίσκεται στο Αιγαίο και θα δίνει φαινόμενα, ενώ από Κυριακή, οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες ρίχνοντας τη θερμοκρασία.

Τα καλά νέα είναι ότι οι καρναβαλικές παρελάσεις σε Πάτρα και Ξάνθη, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα.

Όσο για την Καθαρά Δευτέρα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγο κρύο το πρωί, αλλά σταδιακά η θερμοκρασία θα ανέβει και αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Φαινόμενα θα παρατηρηθούν μόνο στην περιοχή της βόρειας Κρήτης, ενώ από πλευράς ανέμων για το πέταμα του χαρταετού, σε περιοχές από Λήμνο και πιο νότια οι βοριάδες θα είναι πιο ενισχυμένοι.

Αναλυτικά η πρόγνωση του τριημέρου Καθαράς Δευτέρας

Σήμερα Παρασκευή 20/2/2026

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαάι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 21/2/2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 22/2/2026

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Καθαρά Δευτέρα 23/2/2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

