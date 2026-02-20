Μαζαράκι Ηλείας: Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι - Φοβούνται την κακοκαιρία

Κάτοικοι όλων των ηλικιών εγκαταλείπουν το Μαζαράκι Ηλείας, καθώς φοβούνται για την ασφάλειά τους, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Οι κατολισθήσεις από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων κατέστρεψαν σπίτια και δρόμους του χωριού.

Οι κάτοικοι με δάκρυα μετράνε τις καταστροφές και αρπάζουν ό,τι μπορούν, όπως ένα σακίδιο ή μια φωτογραφία. Τοίχοι έχουν ραγίσει, αυλές μοιάζουν με ερείπια πολέμου και δωμάτια έχουν ερημώσει, ενώ σπίτια ετών κόπου κατέρρευσαν μέσα σε ώρες.

Κάτοικος δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, από το καλοκαίρι του ’24 είχα κάνει έγγραφο στην περιφέρεια της Πάτρας, είχαν έρθει ένα κλιμάκιο, το είδανε, στο τέλος είπαν πως είναι αρμοδιότητα του δημάρχου».

Ο αντιδήμαρχος Δήμου Ήλιδος, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, τόνισε: «Στην περιοχή μας για να αποκατασταθούν αυτά τα προβλήματα θέλουν τεράστια οικονομικά ποσά, μελέτες και χρόνο, τουλάχιστον να δώσουμε προσωρινά πρώτη λύση και μετά πάμε στην οριστική αποκατάσταση».

Οι κάτοικοι καλούν για άμεση παρέμβαση, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες 24 ώρες.

