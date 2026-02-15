Ηλεία: Μεγάλη καθίζηση στο Μαζαράκι - Αποκλείστηκαν 7 κοινότητες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και στο Μαζαράκι Ηλείας, όπου σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους στον κεντρικό οδικού άξονα, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό επτά κοινοτήτων της περιοχής.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο χωριό έχει εμφανιστεί ρήγμα στο έδαφος πυο οδήγησε στην προληπτική εκκένωση ενός σπιτιού ενώ δύο ακόμη κατοικίες κινυδνεύουν ανα πάσα στιγμή.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο:

