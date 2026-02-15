Ηράκλειο: Δέντρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητα στον Μασταμπά λόγω θυελλωδών ανέμων

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε σε πέντε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο η πτώση δύο μεγάλων δέντρων εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ραυτοπούλου, όταν τα δέντρα δεν άντεξαν στις ισχυρές ριπές των ανέμων και κατέληξαν πάνω σε συνολικά πέντε αυτοκίνητα.

Ευτυχώς, από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν αποκλειστικά σε υλικές φθορές στα οχήματα. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με σπασμένα κλαδιά και κορμούς να καλύπτουν τον δρόμο.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στη λίστα των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην πόλη, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή όσο διαρκούν οι έντονες καιρικές συνθήκες.

