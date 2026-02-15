Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της αερογέφυρας Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της αερογέφυρας Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή της Μάνδρας.

Η δυσχέρεια στην κίνηση στο σημείο έχει προκληθεί εξαιτίας μηχανικής βλάβης σε όχημα που ακινητοποιηθεί πάνω στο οδόστρωμα.

