Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της αερογέφυρας Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της αερογέφυρας Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή της Μάνδρας.
Η δυσχέρεια στην κίνηση στο σημείο έχει προκληθεί εξαιτίας μηχανικής βλάβης σε όχημα που ακινητοποιηθεί πάνω στο οδόστρωμα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League
19:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της
18:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Τούμπας
18:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με δίδυμο στην επίθεση η Ένωση - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
15:51 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ
17:13 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ