Σύλληψη 19χρονου στο λιμάνι της Ρόδου - Είχε στην κατοχή του 525,5 γραμμάρια ηρωίνη

Στον Εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί αύριο 16 Φεβρουαρίου 2026 το πρωί, ένας 19χρονος που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, για κατοχή ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων.

Όπως ανακοινώθηκε ο 19χρονος συνελήφθη αμέσως μετά την αποβίβασή του από το πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου, αφού μετά από έρευνα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες και τοποθετημένα σε σακίδιο πλάτης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε επίσης