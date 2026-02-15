Περιστατικό κακοποίησης παιδιού με εγκεφαλική παράλυση από φυσικοθεραπεύτρια καταγράφηκε σε βίντεο

Μια σοκαριστική υπόθεση από τη Χαλκίδα βγήκε στο προσκήνιο από μία μητέρα παιδιού με εγκεφαλική παράλυση, η οποία κατέγραψε την φυσικοθεραπεύτρια η οποία κούραρε το παιδί της, να το χτυπά.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό, το οποίο συνοδεύεται κι από σχετικό βίντεο που προκαλεί αποτροπιασμό, φέρεται να έγινε πριν από έξι χρόνια, όταν η μητέρα του μικρού Αντώνη πήγε το παιδί της σε κέντρο φυσικοθεραπειών στη Χαλκίδα. Εκεί η φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε το παιδί και η μητέρα τράβηξε βίντεο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να επιτέθηκε και στην ίδια, αφού ζήτησε τον λόγο.

«Μπαίνω και κάθομαι στον καναπέ και ακούω να λέει η εν λόγω κυρία, φυσικοθεραπεύτρια υποτίθεται, “σκάσε, βούλωσε το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα”. Είπα στην καρδιά μου ηρέμησε πρέπει να τραβήξεις το βίντεο γιατί θα σε βγάλουν τρελή», δήλωσε στο Mega η Γιώτα Κικίδου, η μητέρα του Αντώνη που πλέον είναι οκτώ ετών.

«Το παιδί μου ήταν πεταμένο κάτω, πάνω σε ένα στρώμα, είχε μελανιάσει, τα πόδια του χτυπιόντουσαν και το νερό του ήταν πεταμένο απέναντι κάτω. Η κυρία αυτή έπαιζε με το κινητό της και όποτε την νευρίαζε το παιδί το χτύπαγε. Λέω μην σταματήσεις το βίντεο και κλάψε από μέσα σου. Τι να σας πω, ότι κατάπινα τα δάκρυά μου;», εξομολογείται με βουρκωμένα μάτια η κυρία Κικίδου.

«Όταν το παιδί μου το χτύπησε στα ποδαράκια του, τόσο δυνατά και ακούστηκε αυτό το πράγμα, πήρα σβάρνα και την κάσα μαζί, έπεσε το κινητό μου κάτω, δεν ήξερα αν είχε αποθηκευτεί, μπαίνω μέσα, βουτάω το παιδί μου και αυτή το τράβαγε από τα πόδια, το μόνο που έκανα ήταν να την σπρώξω δυνατά. Δεν γύρισα ποτέ να κοιτάξω αν έπαθε κάτι, εγώ έπρεπε να έχω ακέραιο το παιδί μου, του τράβαγε τα πόδια και έλεγε δεν το χτύπησα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μου έριξε και σφαλιάρα

Η μητέρα του ΑμεΑ παιδιού, δήλωσε ότι η φυσικοθεραπεύτρια αρνήθηκε πως χτύπησε το παιδί της κι ακολούθως χτύπησε και την ίδια. «Και εκείνη την ώρα που της λέω χτύπησες το παιδί μου, γυρνάει και μου τραβάει σφαλιάρα και με κοπανάει», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ανέφερε ότι μιλάει δημόσια, καθώς το δικαστήριο δεν έχει γίνει και ακυρώνεται συνέχεια, παρότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την καταγγελία.

«Μαζί με τον δικηγόρο μου έχουμε δώσει αγώνα, αυτή τη στιγμή περιμένω το δικαστήριο με μεγάλη αγωνία γιατί συνέχεια ακυρώνεται και δεν δικαιώνεται το παιδί μου», είπε χαρακτηριστικά.

Το αποκρουστικό βίντεο