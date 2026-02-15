Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη σαρώνουν τη χώρα - Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης και στο έλεος των θυελλωδών ανέμων βρίσκεται η χώρα από νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Η Αττική, τα νησιά του Αιγαίου αλλά και η Κρήτη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου που αναμένετια αργά το απόγευμα να υποχωρήσει.

Η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας παραμένει αποπνικτική και σε συνδυασμό με τις λασποβροχές δημιουργεί ένα πρωτοφανές καιρικό «κοκτέιλ».

Σοβαρό επεισόδιο σαχαριανής σκόνης - Ξεπέρασαν τα 100χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου

Υψηλές συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02 όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Η αφρικανική σκόνη επηρέασε και την πόλη της Αθήνας με την ορατότητα στο Λεκανοπέδιο να είναι περιορισμένη καθώς η σκόνη κάλυψε «έκρυψε» ακόμη την Ακρόπολη.

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη η Αθήνα

Χαμηλή είναι η ορατότητα στο Λεκανοπέδιο καθώς η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τα πάντα.

Στο κέντρο της Αθήνας η σκόνη «έκρυψε» ακόμη την Ακρόπολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις φωτογραφίες του newsbomb από τον Λυκαβηττό και τις γύρω περιοχές η αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τα κτίρια, τα οποία φαίνονται μετά βίας.

Παρά το πρόβλημα που δημιουργείται αρκετοί θέλησαν να βγάλουν φωτογραφίες με το φαινόμενο Εκτός από την Αττικής, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Ειδικότερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.

Στο νησί της Σαμοθράκης απαγορεύεται -μέχρι και την ύφεση της κακοκαιρίας- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές. Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης.

Τζουμέρκα: ΙΧ κινδύνευσε να παρασυρθεί από την καθίζηση που «έκοψε» τον δρόμο

Πρωτόγνωρες εικόνες αντίκρισαν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχήτ ων Τζουμέρκων όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώνονται τςι τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα με καθιζήσεις και καταστροφές σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Σήμερα προκλήθηκε μεγάλη καθίζηση σε βασικό οδικό άξονα της περιοχής των Τζουμέρκων. Μάλιστα η καθίζηση καλύπτει όλο το πλάτος του δρόμου ενώ την ώρα που σημειώθηκε κινδύνευσε να παρασυρθεί διερχόμενο ΙΧ. Στη συνέχεια απαιτήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με γερανούς για να ανασυρθεί το όχημα από το τμήμα του δρόμου που είχε μετατραπεί σε κομμάτια.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για μία ακόμη φορά στα Τζουμέρκα τα οποία από τον περασμένο Νοέμβριο ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Ο δρόμος που κόπηκε σε κομμάτια συνδέει τα Ιωάννινα με τα Πράμαντα και την Γέφυρα Πλάκας και προς το παρόν η εναλλακτική λύση είναι μέσω του οικισμού των Αγνάντων.

Την Δευτέρα αναμένεται να φτάσουν και πάλι στην περιοχή γεωλόγοι και μηχανικοί για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διαπιστωθεί αν μπορεί να δοθεί προσωρινή λύση ή όχι στον επαρχιακό δρόμο.

Αποτέλεσμα των συνεχών βροχοπτώσεων είναι τα εδάφη να έχουν κορεστεί όχι μόνο στα Τζουμέρκα αλλά σε όλη την Ήπειρο και με κάθε επιπλέον σταγόνα νερού να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα.

Εικόνες καταστροφής και στην Πρέβεζα

Η Πρέβεζα είναι σε συναγερμό μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου οι συνεχείς πτώσεις βράχων δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο, με την Περιφέρεια Ηπείρου να τοποθετεί προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Στην περιοχή της Μυρσίνης, έγινε μεγάλη κατολίσθηση, ενώ επίσης και στην περιοχή του Μύτικα ο παραλιακός δρόμος έχει στην κυριολεξία διαλυθεί με θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν πλημμυρίσει.

Επίσης πλήγματα δέχεται και η περιοχή της Πάργας, όπου αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, όπως επίσης πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Δήμος και Περιφέρεια βρίσκονται επί ποδός με μηχανήματα να προσπαθούν να κρατήσουν ανοικτές τις βασικές προσβάσεις, ωστόσο οι αρμόδιοι προειδοποιούν πως αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, τότε θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και ενδέχεται η κατάσταση να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.

Κακοκαιρία: Έρμαιο των θυελλωδών νοτιάδων η Χίος

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο.

Οι κάτοικοι του νησιού αργά το μεσημέρι της Κυριακής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 ωστε να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές.

Υποχώρησε το οδόστρωμα στο κεντρικό λιμάνι - Κλείνει ο δρόμος

Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Μάλιστα, το Λιμενικό αναγκάστηκε να προχωρήσε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στον δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο «Χανδρής» όπου υποχώρησε το οδόστρωμα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Δείτε επίσης το βίντεο:

Ζημιές και στην περιοχή της Αγίας Μαρκέλλας

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις νοτιάδες και στην περιοχή της Αμανής, επιβεβαιώνοντας ότι η κακοκαιρία δεν έπληξε μόνο την ανατολική πλευρά της Χίου, αλλά δοκίμασε συνολικά το νησί.

Στην περιοχή της Αγίας Μαρκέλλας, το κύμα και οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρο κόβοντας στα δύο τον δρόμο μπροστά από την εκκλησία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η θάλασσα εισχώρησε με ορμή στον παραλιακό χώρο, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα.

Ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν και στο εστιατόριο της περιοχής.

Λιμνιά: Το «καταφύγιο» έπνιξε τις επιχειρήσεις

Παρόμοιο το σκηνικό και στα Λιμνιά Βολισσού, όπου οι θυελλώδεις νοτιάδες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην παραλιακή ζώνη.

Το κατ’ όνομα αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής, το οποίο εδώ και χρόνια χαρακτηρίζεται προβληματικό από κατοίκους και επαγγελματίες, δεν άντεξε ούτε αυτήν τη φορά στην ένταση των ανέμων.

Η θάλασσα μπήκε μέσα στα καταστήματα της παραλίας, παρασύροντας νερά, άμμο και φερτά υλικά, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και εξοπλισμό.



Λήμνος: Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Προβλήματα στις πτήσεις από και προς Ηράκλειο - Ακυρώσεις και ανακατευθύνσεις αεροπλάνων

Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Κρήτη σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» δύο πτήσεις από και προς την Αθήνα ακυρώθηκαν, ενώ μια πτήση από Παρίσι δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο και αναγκάστηκε να κατευθυνθεί στην Αθήνα. Παράλληλα, μια πτήση από Μόναχο που δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων.

Οι αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση και συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα πρακτορεία ή το αεροδρόμιο πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν νέα προβλήματα ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο νησί έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα και σε δρόμους και δημόσιους χώρους, με τις Αρχές να προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή και αποφυγή περιττών μετακινήσεων.

