Κακοκαιρία: Έρμαιο των θυελλωδών νοτιάδων η Χίος - Δεκάδες ζημιές

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο.

Οι κάτοικοι του νησιού αργά το μεσημέρι της Κυριακής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 ωστε να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές.

Υποχώρησε το οδόστρωμα στο κεντρικό λιμάνι - Κλείνει ο δρόμος

Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Μάλιστα, το Λιμενικό αναγκάστηκε να προχωρήσε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στον δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο «Χανδρής» όπου υποχώρησε το οδόστρωμα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Δείτε επίσης το βίντεο:

Ζημιές και στην περιοχή της Αγίας Μαρκέλλας



Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις νοτιάδες και στην περιοχή της Αμανής, επιβεβαιώνοντας ότι η κακοκαιρία δεν έπληξε μόνο την ανατολική πλευρά της Χίου, αλλά δοκίμασε συνολικά το νησί.

Στην περιοχή της Αγίας Μαρκέλλας, το κύμα και οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρο κόβοντας στα δύο τον δρόμο μπροστά από την εκκλησία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η θάλασσα εισχώρησε με ορμή στον παραλιακό χώρο, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα.

Ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν και στο εστιατόριο της περιοχής.

Λιμνιά: Το «καταφύγιο» έπνιξε τις επιχειρήσεις

Παρόμοιο το σκηνικό και στα Λιμνιά Βολισσού, όπου οι θυελλώδεις νοτιάδες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην παραλιακή ζώνη.

Το κατ’ όνομα αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής, το οποίο εδώ και χρόνια χαρακτηρίζεται προβληματικό από κατοίκους και επαγγελματίες, δεν άντεξε ούτε αυτήν τη φορά στην ένταση των ανέμων.

Η θάλασσα μπήκε μέσα στα καταστήματα της παραλίας, παρασύροντας νερά, άμμο και φερτά υλικά, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και εξοπλισμό.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, politischios.gr

Διαβάστε επίσης