Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 40χρονη με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στη σύλληψη μιας 40χρονης αλλοδαπής, η οποία μετέφερε 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξή της με πτήση από την Τουρκία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της, οι αστυνομικοί βρήκαν τα 900 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την απαραίτητη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι αρχές συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους στο αεροδρόμιο, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων μέσω διεθνών πτήσεων.

