Νισύρος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα

Ο Δήμος Νισύρου, λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης.

Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από αίτημα της δημοτικής αρχής και αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο και στο παραλιακό μέτωπο, όπου παρατηρήθηκαν υποχωρήσεις οδοστρώματος, εκτεταμένες φθορές σε δημοτικούς δρόμους και υποσκαφή κρηπιδωμάτων. Οι ζημιές δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση αποκατάσταση.