Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Η «Broken Squall Line» έφτασε σε μήκος σχεδόν 300 χιλιομέτρων, με το ένα άκρο της να βρίσκεται βόρεια της Ηπείρου και το άλλο άκρο νότια της Ζακύνθου.

Την πρόγνωση του καιρού για την εξέλιξη των έντονων φαινομένων που επηρεάζουν τη χώρα παρουσίασε με ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ο κ. Καλλιάνος επισήμανε πως -από το πρωί της Παρασκευής- δημιουργήθηκε «σπασμένη γραμμή λαίλαπας (Broken Squall Line)» στα δυτικά της χώρας και, κατά διαστήματα, θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τα ανατολικά τμήματα, μεταξύ αυτών και η Αττική.

Η «γραμμή λαίλαπας» έφτασε σε μήκος σχεδόν 300 χιλιομέτρων, με το ένα άκρο της να βρίσκεται βόρεια της Ηπείρου και το άλλο άκρο νότια της Ζακύνθου.

Οι καταιγίδες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα παρατηρηθούν το απόγευμα με βράδυ της Παρασκευής.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«BROKEN SQUALL LINE» 300 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ - ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

"Σπασμένη" Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα Δυτικά της χώρας και κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line -ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη- μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα ήταν τοπικά ισχυρά με σαφή γραμμική διάταξη όπως βλέπετε στο βίντεο.

? Μάλιστα, σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου.

? Η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς. Αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, και όταν υπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων (σπασμένη η συνεχής) είναι η πιο πιθανή φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής.

? Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανάλυση των δυναμικών και θερμοδυναμικών πεδίων, σήμερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επηρεαστεί και η Αττική από φαινόμενα.

⚡ Το αν η «γραμμή» θα εμφανιστεί τμηματικά περαιτέρω διασπασμένη ή ακόμα αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ των άκρων της (εκτιμώ μικρότερη και πιο διασπασμένη), θα αποτυπωθεί πλέον στα δεδομένα παρατήρησης. Ωστόσο, η διέλευσή τοπικών καταιγίδων από το νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου. Επίσης, δεν αποκλείονται κατά τόπους οι καταιγίδες αυτές να έχουν και τοπικά αυξημένη ένταση.

Δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αναμένεται όμως μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και αν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο. Τίποτα παραπάνω.

✔️ Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε φάση αναμονής της απογευματινής - βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην Αττική.

