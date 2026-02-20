Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για «τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες»

Μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρθηκε στα καιρικά μοτίβα που θα δούμε να εναλλάσσονται τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει, θα δούμε «τρεις εποχές σε τέσσερις ημέρες», εννοώντας πως φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνας θα κάνουν την εμφάνισή τους στην επικράτεια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Παρασκευή, 20/2

- Το γρήγορο πέρασμα του μετώπου από την ηπειρωτική Ελλάδα που θα προκαλέσει τοπικού χαρακτήρα, μικρής διάρκειας, αλλά αξιόλογης έντασης φαινόμενα.

- Η απογευματο - βραδινή αξιόλογης έντασης αλλά σχετικά μικρής διάρκειας βροχοκαταιγίδα της Αττικής.

- Οι αξιόλογης έντασης βροχές και καταιγίδες από τις απογευματινές - βραδινές ώρες στο Β. Αιγαίο και κυρίως σε Α. Μακεδονία και Θράκη.

- Οι ενισχυμένοι νοτιάδες κυρίως στα ανατολικά (ένταση 7 με 8 μποφόρ).

Σάββατο, 21/2

- Οι ισχυρές βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στη Θράκη που είναι πιθανό να επιδεινώσουν την κατάσταση από πλευράς ανόδου της στάθμης των νερών στον Έβρο. Η εκδήλωση των ίδιων φαινομένων στη γειτονική Βουλγαρία είναι ανησυχητική.

- Η εκδήλωση αξιόλογης έντασης βροχών και τοπικών καταιγίδων στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κυριακή, 22/2

- Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

- Η εκδήλωση αξιόλογου υετού στην Εύβοια, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα, 23/2

-Η παγωνιά τη νύχτα και νωρίς το πρωί και οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη διάρκεια της ημέρας.