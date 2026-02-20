Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή η δημοσιογράφος Δέσποινα (Ντέπυ) Νικολοπούλου - Παπαβησσαρίωνος, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Η Ντέπυ Νικολοπούλου γεννήθηκε το 1944 στον Πύργο Ηλείας. Τη δημοσιογραφική της πορεία ξεκίνησε ως συντάκτης στο ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» το 1967.

Υπήρξε συνεργάτης πολλών περιοδικών ενώ από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στην ΕΡΑ, στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, όπου είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής «Το ραδιοφωνικό ταχυδρομείο της Φωνής της Ελλάδας: Μας ρωτάτε, σας απαντάμε». Για την προσφορά της στην Ομογένεια τιμήθηκε το 2024 με το Βραβείο Ευπρέπειας από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος.

Παράλληλα με την επαγγελματική της ενασχόληση η δημοσιογράφος είχε εκδώσει ποιητικές συλλογές, για τις οποίες είχε βραβευτεί ενώ ως ζωγράφος έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τη δημοσιογράφο και συλλυπείται τους οικείους της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η κηδεία της Ντέπυς Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος θα τελεστεί την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:30, στο Κοιμητήριο της Καισαριανής.