Τέμπη - εκταφές: Μερική ανάκληση της παραγγελίας από την Εισαγγελία Λάρισας

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της για τις εκταφές των θυμάτων Τεμπών, προχωρά με σημερινή της απόφαση η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η μερική ανάκληση αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και ελήφθη, αφού προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς των θυμάτων σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Οι οικογένειες ζητούν οι σοροί να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για τη διενέργεια σύνθετων ελέγχων, όπως –κατά την άποψή τους– έχει υποδειχθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου είχε εκδοθεί νέα παραγγελία για την εκταφή εννέα σορών έως το τέλος της εβδομάδας, με διορία 24 ωρών για τον εντοπισμό και τη γνωστοποίηση των εργαστηρίων που θα αναλάμβαναν τις εξετάσεις. Παράλληλα, δόθηκε περιθώριο δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν τους ιατροδικαστές. Τονίστηκε, μάλιστα, ότι οι βασικές εξετάσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί στους μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές, ιστολογικές και DNA).

Με τη μερική ανάκληση, η Εισαγγελέας ουσιαστικά εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την απόρριψη τριών προσφυγών, επικαλούμενη προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις για αιτήματα εκταφής, καθώς και παλαιότερα βουλεύματα σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων στο εξωτερικό.

Οι προσφυγές που κατατέθηκαν «παγώνουν» έως την εκδίκασή τους. Στο μεταξύ, συγγενείς θυμάτων επέδωσαν εξώδικο, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για εκταφές και αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτούμενες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επαρκώς στη χώρα.

