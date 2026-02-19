Τέμπη: Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου οι δυο πρώτες εκταφές - Προσφυγή θα καταθέσουν οι γονείς τους

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, με την κατάθεση της προσφυγής «φρενάρει» η εκταφή των θυμάτων

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Το ερχόμενο Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η τρίτη εκταφή ορίστηκε να γίνει στις 25 Φεβρουαρίου ενώ η τέταρτη εκταφή ορίστηκε για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή 5ου θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι γονείς των δύο θυμάτων, η εκταφή των οποίων είναι να γίνει το προσεχές Σάββατο, αναμένεται αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, να καταθέσουν προσφυγή - διαφωνία στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, με την κατάθεση της προσφυγής «φρενάρει» η εκταφή των θυμάτων.

Στο επίκεντρο της νομικής διαφωνίας βρίσκεται η θέση ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να εισφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

