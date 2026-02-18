Τέμπη: «Γόρδιος δεσμός» ξανά οι εκταφές – Γιατί αντιδρούν οι οικογένειες των θυμάτων

Σε περίπλοκο «Γόρδιο δεσμό» εξελίσσεται η υπόθεση των εκταφών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς παρά την παραγγελία της Εισαγγελέως που ζητά να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, συγγενείς αντιδρούν, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι εξετάσεις που ζητούν δεν μπορούν να διεξαχθούν από εργαστήρια εντός Ελλάδος.

Σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως, οι εκταφές που έχουν ζητήσει οι οικογένειες εννέα θυμάτων από τους 57 νεκρούς των Τεμπών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για τον σκοπό αυτό, έχει ανατεθεί σε εμπειρογνώμονες να εντοπίσουν τα εργαστήρια -εντός ελληνικής επικράτειας- που μπορούν να διεξάγουν τις εξετάσεις αυτές. Ήδη, όμως, τέσσερα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν αποφανθεί πως δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να διεκπεραιώσουν τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι οικογένειες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ήδη, οι οικογένειες που έχουν ζητήσει την εκταφή των δικών τους προσώπων προχωρούν σε προσφυγές κατά της δικαστικής απόφασης, καθώς έχουν προειδοποιήσει πως οι βιοχημικές και χημικές εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, καθώς στα εργαστήρια εντός ελληνικής επικράτειας, μπορούν να διεξαχθούν μόνο εκείνες για το DNA. Σε συνομιλητές τους μάλιστα, εκφράζουν την απορία εάν πάλι «κάτι μας κρύβουν» και γι’ αυτό ουσιαστικά εκφράζεται μία άρνηση να διεξαχθούν όλες οι εξετάσεις που ζητούν.

