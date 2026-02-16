Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, ζητά η Εισαγγελία

Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, ζητά η Εισαγγελία

Φωτογραφία αρχείου, από την 23η ημέρα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του. Πέντε μήνες μετά την απεργία πείνας, οι εκταφές θυμάτων που ζητούν συγγενείς των νεκρών, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη

Μια νέα εξέλιξη στην υπόθεση των εκταφών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη σημειώθηκε σήμερα, όπως πληροφορείται το Newsbomb, αφού η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας -με έγγραφο της προϊσταμένης- ζητά από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες να απαντήσουν σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb, η κυρία Παπαϊωάννου στην παραγγελία της προς τους δικαστικούς πραγματογνώμονες ζητά να απαντήσουν σε ποια εργαστηριακά κέντρα -εντός της ελληνικής επικράτειας- σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές, τοξικολογικές και βιοχημικές, εξετάσεις μετά τις εκταφές θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι στην παραγγελία της, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών ζητά εντός 24 ωρών να προσδιοριστούν τα εργαστήρια -εντός Ελλάδος- στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές.

Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών προκύπτει, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών. Θεωρούν μάλιστα, ότι με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας στα οποία θα γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές θα μπορούν να γίνουν μόνο έρευνες dna για την επαλήθευση της ταυτότητας των νεκρών και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.

Για το θέμα των εκταφών, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: «Και έρχεται πέντε μήνες μετά η κυρία Παπαϊωάννου να μας πει ότι δεν τα είδε καν, και ότι ουσιαστικά πρώτο μέλημά της είναι να καθίσει να δει αν θα βρει εργαστήρια εδώ, τα οποία όλα έχουν ανακοινώσει ότι δεν μπορούν να γίνουν οι ειδικές εξετάσεις. Είναι όλες οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν τώρα, τρία χρόνια μετά, τοξικολογικές, αλλά και τα εργαστήρια που μπορούν να κάνουν αυτές τις πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις, ακριβώς διότι μετά το πέρας τόσου και τόσου μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν μπορούν εύκολα να ανευρεθούν αυτά που πρέπει να ελεγχθούν, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένος ο αριθμός των εργαστηρίων στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε. Αυτά τα έχει στα χέρια της η κυρία Παπαϊωάννου και μας κοροϊδεύει. Άρα αυτό καθυστερεί και τις εκταφές. Φανταστείτε λοιπόν, τρία χρόνια μετά, πόσο φοβούνται για το τι θα αποκαλύψουν τα οστά των παιδιών μας».

Με την τελευταία σημερινή εξέλιξη και το αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια, μέσα στην ελληνική επικράτεια, όπου σχεδιάζεται να γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές θυμάτων που θα αποφασιστούν από τις οικογένειές τους, η κατάσταση μοιάζει να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο δεδομένης της επιθυμίας του Συλλόγου Θυμάτων να γίνουν οι απαιτούμενες εξετάσεις σε εργαστηριακά κέντρα του εξωτερικού.

