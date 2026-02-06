Δίκη για τα Τέμπη: Κλείδωσε η ημερομηνία στη Λάρισα με 36 κατηγορούμενους

Τα συντρίμμια του επιβατικού συρμού Intercity 62 που εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συγκρούστηκε μετωπικά με την εμπορική αμαξοστοιχία 63503 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα

Στη Λάρισα αναμένεται να διεξαχθεί τελικά η πολυαναμενόμενη δίκη για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο κύβος ερρίφθη. Στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα θα ξεκινήσει η δίκη των 36 κατηγορουμένων για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς απορρίφθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της.

Οι συγγενείς ζητούσαν να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και τη διευκόλυνση των παραγόντων της διαδικασίας. Σχετικά αιτήματα είχαν υποβάλει συνολικά οκτώ συγγενείς μεταξύ των οποίων δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ωστόσο είχε δηλώσει ότι «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».

Το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με πρόεδρο την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής του τόπου διεξαγωγής, απορρίπτοντας ομόφωνα τα αιτήματα.

