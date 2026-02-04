Τέμπη - Λακαφώσης: Με εύφλεκτο υλικό «ντυμένα» τα καθίσματα στο βαγόνι Β2

Ενημέρωση από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και των τεχνικών τους συμβούλων σχετικά με την πυρασφάλεια της αμαξοστοιχίας

Τέμπη - Λακαφώσης: Με εύφλεκτο υλικό «ντυμένα» τα καθίσματα στο βαγόνι Β2
Συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ παραχωρούν αυτή την ώρα συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, σχετικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών. Όπως είχαν αναφέρει σε σχετική ενημέρωσή τους, η συνέντευξη Τύπου έρχεται «σε συνέχεια της από 19 Σεπτεμβρίου 2025 εξωδίκου δήλωσης προς ΡΑΣ, Hellenic Train και Εισαγγελία Αρείου Πάγου που είχαμε καταθέσει για λογαριασμό συγγενών θυμάτων και επιζώντων του δυστυχήματος των Τεμπών σχετικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών και με αφορμή την δημοσιοποίηση του σχετικού πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Ενημέρωση σχετικά με την πυρασφάλεια στην αμαξοστοιχεία παρέχουν ο πληρεξούσιος δικηγόρος και πατέρας θύματος των Τεμπών, Αντώνης Ψαρόπουλος και οι τεχνικοί σύμβουλοι συγγενών Κώστας Λακαφώσης και Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ψαρόπουλο, «το συγκεκριμένο ζήτημα επιφέρει σοβαρές ποινικές ευθύνες και αυτές έχουν να κάνουν με αξιόποινες πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Και έχουν να κάνουν με εκπροσώπους συγκεκριμένου φορέα που είναι η Hellenic Train. Και να υπενθυμίσω ότι οι δύο εκπρόσωποι της Hellenic Train που έχουν κατηγορηθεί και θα είναι κατηγορούμενοι στη δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου, κατηγορούνται για πλημμέλημα».

Το εύφλεκτο υλικό των καθισμάτων

Από πλευράς του, ο πραγματογνώμονας Κώστας Λακαφώσης παρουσίασε το εύφλεκτο υλικό με το οποίο ήταν ντυμένα τα καθίσματα του βαγονιού Β2, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όταν επισκεύασαν κάποια στιγμή τα καθίσματα, σου λένε 'γιατί να βάλουμε τώρα αυτό; Άσ'το είναι και ακριβό, μην το βάλεις. Βάλε κατευθείαν πανί. Δεν βάζουμε πανί και στους καναπέδες;' Τα καθίσματα λοιπόν, στο βαγόνι Β2 είχαν σκέτο πανί. Ήταν σαν τους καναπέδες σπιτιού που όταν πέσει ένα τσιγάρο ή αν ανάψει μια φωτιά φουντώνει, δεν σβήνει. Αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, εμείς το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Μας πήρε τρία χρόνια για να σας το πούμε επίσημα».

Παράλληλα, ανέφερε δηκτικά: «Εμείς είχαμε την αφέλεια ότι ζούμε σε ένα κανονικό, ευνομούμενο κράτος που λειτουργεί η ανάκριση και όταν τεθεί αυτό το θέμα, αυτονόητο είναι ότι θα γίνει αυτό που ζητάμε, θα εξεταστούν οι προδιαγραφές».

«Όταν σταμάτησε το βαγόνι υπήρχε μαύρος καπνός»

Στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκε και η Ελευθερία Δρίγκα, η οποία επέβαινε στη μοιραία αμαξοστοιχεία, λέγοντας για τη νύχτα της τραγωδίας: «Όταν σταμάτησε η κίνηση του βαγονιού που είχε ανατραπεί τελείως, υπήρχε μαύρος καπνός. Δεν βλέπαμε μέσα. Ήταν ασφυκτικό. Εμένα με βοήθησαν τα δύο παιδιά που ήταν μέσα. Ο ένας από τους δύο άκουσε κάποιες φωνές, βρήκε ένα άνοιγμα και βγήκαμε από κάτω. Βγαίνοντας, θυμάμαι ξεκάθαρα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει φωτιά κοντά και να φαίνεται κιόλας. Όχι φωτιά, σαν από έκρηξη. Μια φωτιά συγκεκριμένη, χαμηλά και όχι τόσο μεγάλη. Θυμάμαι και από άποψη χρωμάτων ότι εκτός από το μαύρο του καπνού και του σκοταδιού υπήρχε και φωτιά».

Δείτε φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου

1770200920538-471594244-tempi7.jpg
1770200927079-534505998-tempi8.jpg
1770200955641-962182529-tempi6.jpg
1770200961127-617183492-tempi5.jpg
1770200967172-319462211-tempi4.jpg
1770200972537-341353802-tempi3.jpg
1770200977388-94029125-tempi2.jpg
drigka.jpg
drigka3.jpg

