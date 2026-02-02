Τέμπη: «Τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής»

Δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πυραντοχής τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχία Intercity 62, που ενεπλάκη στο φονικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η ανεξάρτητη αρχή μετά από έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα απεφάνθη στην τεχνική της έκθεση ότι τα καθίσματα που υπήρχαν στο επιβατικό τρένο της Hellenic Train δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη φωτιά, βάσει του νέου ευρωπαϊκού προτύπου που ισχύει σήμερα, ενώ όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται δεν έφεραν όλα τα καθίσματα τα ίδια υλικά, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός.

Ειδικότερα στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφέρεται ότι η εν λόγω διερεύνηση έγινε από το εξειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας RST (Rail System Testing). Αυτό που διαπιστώνεται από πλευράς Οργανισμού είναι στο πλαίσιο συντήρησης των καθισμάτων στο μοιραίο τρένο των Τεμπών, «έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σε κάποια από τα καθίσματα των επιβαταμαξών (προμήθεια πλήρους προσκέφαλου/έδρας πλάτης Α’ & Β’ Θέσης ΠΣ41Α και αντικατάσταση αφρώδους, εσωτερικού)» και όπως αναφέρεται στο πόρισμα «τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545 όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας».

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο από το γερμανικό φορέα διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στα υλικά ανάμεσα σε καθίσματα, με αποτέλεσμα άλλα να είναι πιο πυράντοχα και άλλα σημαντικά λιγότερο. «Η σημαντικότερη παρατήρηση είναι ότι τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ».

Αυτή η σημαντική διαφορά μπορεί πιθανώς να ερμηνευτεί εξετάζοντας την ύπαρξη και το είδος του ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας Το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» έχει ένα σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα για πυροπροστασία και συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά. Αντίθετα, το δείγμα «Β2 ΚΟΥΠΕ» δεν διαθέτει διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας και εμφανίζει τον χειρότερο δείκτη MAHRE.

Τέλος, το δείγμα «Β ΝΕΟ» διαθέτει ένα λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, διαφορετικού από αυτό του δείγματος «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» το οποίο όμως δεν φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στην πυραντοχή του υλικού. Τα καθίσματα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές πηγάζουν από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας, δηλαδή το πρότυπο και ως εκ τούτου έπρεπε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τις δοκιμές μεταξύ τους. Αντιθέτως, το εύρημα της σημαντικά καλύτερης συμπεριφοράς του δείγματος «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» και το εύρημα της υποδεέστερης απόδοσης του δείγματος «Β4 ΝΕΟ» σε σχέση με «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» αποδεικνύει ανομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά ή ποιότητα των εξεταζόμενων υλικών στις διαφορετικές θέσεις», αναφέρεται σχετικά στην έκθεση.

