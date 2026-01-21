Φλωρίδης: Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά τα Τέμπη

Για την υπόθεση των Τεμπών μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης που έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

«Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών. Αισθάνομαι οργή γιατί θα μπορούσε να τιναχθεί πολιτικά η χώρα στον αέρα», είπε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Φλωρίδης.

Και συνέχισε: «Με ρωτούν αν αισθάνομαι δικαίωση, γιατί ήμουν από τους λίγους που αντέδρασα σε αυτή τη προσπάθεια που έκαναν ορισμένοι να εκμεταλλευθούν πολιτικά την τραγωδία. Όχι, δεν αισθάνομαι δικαίωση γιατί έχασαν τη ζωή τους νέα παιδιά. Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών».

