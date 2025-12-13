Φλωρίδης για Τέμπη: Οργανωμένη προσπάθεια να πληγεί η Δικαιοσύνη

Όλα όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης στον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών

Την ανάγκη να προστατευθεί ο θεσμός της Δικαιοσύνης από γενικεύσεις, ακρότητες και πολιτικές εργαλειοποιήσεις υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Αναφερόμενος στην ένταση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, ο υπουργός τόνισε ότι οι συμπεριφορές ελάχιστων προσώπων δεν μπορούν να εμφανίζονται ως συνολική αντιπαράθεση δύο θεσμικών λειτουργών της Δικαιοσύνης. Όπως σημείωσε, η γενίκευση εξυπηρετεί μόνο όσους επιδιώκουν την αποδόμηση του δικαστικού κύρους και τη μεταφορά της δικαστικής κρίσης από τις αίθουσες «στο πεζοδρόμιο».

«Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να αντισταθούμε», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που της αναλογούν ώστε να αποκατασταθεί η θεσμική ομαλότητα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Τέμπη: Άλλο η κριτική, άλλο η συστηματική απαξίωση

Ο κ. Φλωρίδης στάθηκε εκτενώς και στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια να πληγεί η Δικαιοσύνη μέσω της καλλιέργειας θεωριών συγκάλυψης και της σύνδεσής τους με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, υπήρξε έντονη πίεση ώστε να μην ολοκληρωθεί η δικογραφία και να μην οδηγηθεί η υπόθεση σε δίκη, καθώς η δημόσια διαδικασία θα ανέτρεπε το αφήγημα περί συγκαλυπτόμενου εγκλήματος. «Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις είναι θεμιτή και συνταγματικά κατοχυρωμένη· άλλο όμως η κριτική και άλλο η συνολική απαξίωση του θεσμού», υπογράμμισε.

Κατά τον υπουργό, εάν πληγεί η Δικαιοσύνη ως θεσμικός πυλώνας, πλήττεται ο ίδιος ο πυρήνας της δημοκρατίας, ενώ κάλεσε το πολιτικό σύστημα να κρατήσει τη Δικαιοσύνη εκτός πολιτικών ανταγωνισμών.

Μεταρρυθμίσεις, δικαστικός χάρτης και μετρήσιμα αποτελέσματα

Στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τον νέο δικαστικό χάρτη ως τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Υπενθύμισε ότι για χρόνια υπήρχε σοβαρή έλλειψη δικαστικών λειτουργών, γεγονός που ακύρωνε κάθε προσπάθεια ουσιαστικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα Πρωτοδικεία της χώρας –με εξαίρεση την Αθήνα– έχουν ήδη πετύχει μέσους χρόνους εκδίκασης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την Αθήνα προβλέπεται σταδιακή εκκαθάριση χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων, με στόχο την πλήρη σύγκλιση έως το 2027.

Ο κ. Φλωρίδης απέρριψε την άποψη ότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν στον αριθμό των δικηγόρων, τονίζοντας ότι η σημερινή αλλαγή είναι συνολική και οδηγεί τη Δικαιοσύνη σε μια «νέα εποχή».

Αποσυμφόρηση και ψηφιακή δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεταφορά δικαστικής ύλης εκτός δικαστηρίων και στην ψηφιακή μετάβαση. Ήδη δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις έχουν μεταφερθεί σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους, ενώ από το 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο ψηφιακός φάκελος για τις κτηματολογικές διαφορές.

Παράλληλα, προχωρά η αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την ταχεία έκδοση πρακτικών και την υποστήριξη μεταφράσεων, καθώς και η τεχνολογική ενίσχυση των δικαστικών λειτουργών.

Σεβαστίδης: Άνιση μάχη και κρίση εμπιστοσύνης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης αναφέρθηκε στη σταδιακή υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, συνδέοντάς την με την αίσθηση άνισης μεταχείρισης σε υποθέσεις πολιτικών και οικονομικά ισχυρών προσώπων.

Έκανε λόγο για «εγκληματικότητα του λευκού κολάρου» που παραμένει συχνά στο απυρόβλητο, τονίζοντας ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δίνουν έναν άνισο αγώνα απέναντι σε οργανωμένα νομικά επιτελεία, χωρίς την απαραίτητη θεσμική υποστήριξη σε επίπεδο ειδικών επιστημόνων και ψηφιακών εργαλείων.

Ο κ. Σεβαστίδης περιέγραψε με αιχμηρό λόγο την επιδείνωση των σχέσεων με τις ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων, καταγγέλλοντας φαινόμενα συστηματικής προσβολής, συκοφάντησης και απαξίωσης δικαστών από μικρή μειοψηφία δικηγόρων.

Όπως τόνισε, οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση δεν επαρκούν πλέον και ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης άμεση νομοθετική παρέμβαση για την προστασία της αξιοπρέπειας των δικαστικών λειτουργών, ιδίως ενόψει των μεγάλων δικών που βρίσκονται προ των πυλών.

