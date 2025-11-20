Νέος δικαστικός χάρτης: Σταθερή μείωση στο μισό του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία
Για μεγάλη μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης κάνει λόγο η κυβέρνηση σε ανάρτησή της στα social media
Μέσω ανάρτησης στα socila media, η κυβέρνηση αποδεικνύει πως η εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη έχει ήδη αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς έχει μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.
«Ο νέος δικαστικός χάρτης που εφάρμοσε η κυβέρνηση είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και στην επιτάχυνση απονομής της. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή μείωση στο μισό του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από το σύνολο των Πρωτοδικείων», αναφέρεται στην ανάρτηση της κυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ανακοίνωσε ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του χάρτη τον Σεπτέμβριο του 2024, ο εκτιμώμενος χρόνος για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης στα ελληνικά Πρωτοδικεία άγγιζε τις 705 ημέρες, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί στις 364. Αντίστοιχη θεαματική πτώση καταγράφεται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου από τις 1.422 ημέρες ο χρόνος έκδοσης έχει υποχωρήσει στις 513, στη Θεσσαλονίκη από τις 376 στις 227, και στον Πειραιά από τις 364 στις 280 ημέρες.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η πλειονότητα των Πρωτοδικείων εκδίδει πλέον αποφάσεις σε λιγότερο από 280 ημέρες, επιτυγχάνοντας από το 2025 στόχους που είχαν τεθεί για το 2027 και υποσκελίζοντας τον μέσο όρο του Συμβουλίου της Ευρώπης.