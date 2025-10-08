Φλωρίδης: H Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show - Δεν εκφράζεται με όρους Πλ. Συντάγματος

Πρώτη παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι 

Φλωρίδης: H Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show - Δεν εκφράζεται με όρους Πλ. Συντάγματος
«Ο ελληνικός λαός είχε την ευκαιρία αυτές τις μέρες να διαπιστώσει, ελπίζω με πολύ καθαρό τρόπο, ότι η Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show», επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τον χαιρετισμό του στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης με θέμα "Δικαιοσύνη -Οικονομία- Ανάπτυξη".

Διαμήνυσε πως ότι η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται και δεν εκφράζεται με όρους που τίθενται στην πλατεία Συντάγματος, αλλά εκφράζεται με βάση τον όρκο που έδωσαν οι Έλληνες δικαστές στο Σύνταγμα της Ελλάδος.

«Και βεβαίως η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση τους πολιτικούς και τους τηλεοπτικούς χρόνους. Ενεργεί με βάση την πίστη στο Σύνταγμα και το θεσμικό οικοδόμημα της Χώρας, γι’ αυτό και, όπως όλοι διαπίστωσαν, η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται. Και βεβαίως με την ενσυναίσθηση που επιβάλλεται να έχουν, και έχουν οι Έλληνες δικαστές, μπορεί να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, τα οποία τίθενται ενώπιόν της. Αυτά ελπίζω να έγιναν κατανοητά» υπογράμμισε επιπροσθέτως.

Καταληκτικά, τόνισε πως «αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν ποδηγετείται από κανέναν, για όσους έχουν μπερδευτεί».

