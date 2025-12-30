Η νέα υγιεινή ζωή της Όπρα Γουίνφρεϊ: Η παχυσαρκία και τα φάρμακα GLP-1

Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκάλυψε ότι έχασε σημαντικό βάρος με φάρμακο GLP-1, το οποίο ξεκίνησε πριν από δυόμισι χρόνια και την βοήθησε να απαλλαχθεί από εμμονές με το φαγητό. Πλέον, όπως τονίζει, νιώθει πιο υγιής ενόψει των 72ων γενεθλίων της.

Όπως δηλώνει στο People: «Μόλις έφαγα ένα κρουασάν. Και το έφαγα όλο». Παλιά, τέτοιες απολαύσεις με βύθιζαν σε ενοχές όπως «Πόσες θερμίδες έχει; Πόσο θα μου πάρει να τις κάψω;». Τώρα εστιάζει μόνο στην καθαριότητα: «Πρέπει να καθαρίσω αυτά τα ψίχουλα».

Η συνειδητοποίηση ότι η παχυσαρκία αποτελεί ασθένεια και όχι έλλειψη πειθαρχίας την οδήγησε στην αγωγή.

Από την ταινία Το χρώμα μωβ (1985) και την εκπομπή της, αντιμετώπιζε επικριτικούς τίτλους όπως «Oprah, πιο παχιά από ποτέ» και πίεση, όπως από την Joan Rivers στο Tonight Show. Παρά την πρόσβαση σε ειδικούς, ένιωθε ντροπή: «Νόμιζα ότι ήταν δικό μου λάθος».

Η άσκηση δεν είναι πια τιμωρία αλλά απόλαυση, το αλκοόλ δεν είναι πια μέρος της ζωής της και το φαγητό δεν απασχολεί πια το μυαλό της. «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου. Είμαι ήρεμη. Και χαρούμενη», λέει.

Καθώς έχτιζε μια τεράστια αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης και εξελισσόταν σε παγκόσμιο σύμβολο, η Όπρα γνώριζε ότι υπήρχε ένας τομέας της ζωής της που έμοιαζε να μην μπορεί να ελέγξει: το βάρος της.

«Πάντα είχα αυτοπεποίθηση σε ό,τι έκανα, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα απογοητευμένη με το υπέρβαρο σώμα μου. Ντρεπόμουν; Ναι. Απογοητευόμουν από τον εαυτό μου επειδή συνέχιζα να “αποτυγχάνω”; Ναι, κάθε φορά. Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ». Και η αποτυχία, όπως γράφει, «έμοιαζε διπλά ντροπιαστική, επειδή είχα πρόσβαση σε τα πάντα: σεφ, γυμναστές, τα πιο υγιεινά τρόφιμα».

«Αν η παχυσαρκία υπάρχει στα γονίδιά σου, δεν είναι δικό σου λάθος», τονίζει.

Η αλλαγή, όπως λέει, δεν αφορά πλέον τη ζυγαριά. Αφορά τη δύναμη, την υγεία και την εσωτερική ηρεμία. «Έχω απελευθερωθεί από τον αγώνα. Και νιώθω καλύτερα από ποτέ».

Ισόβια θεραπεία και ρουτίνα

Αρχικά απέρριψε τα GLP-1 ως «δική της ευθύνη», αλλά τα είδε ως «δώρο» όταν αντιμετώπισε την παχυσαρκία ως νόσο. Σταμάτησε προσωρινά το 2024, πήρε βάρος και τώρα τα χρησιμοποιεί ισόβια, με εβδομαδιαίες ενέσεις (κάποιες φορές κάθε 10-12 ημέρες) που ελέγχουν τα μηνύματα πείνας στον εγκέφαλο.

Στο βιβλίο Enough με την Dr. Ania M. Jastreboff (το οποίο κυκλοφορεί στις 13 Ιανουαρίου), τονίζει: «Αν η παχυσαρκία είναι στα γονίδιά σου, δεν φταις εσύ». Η αλλαγή βελτίωσε σχέσεις της, όπως με τον Stedman Graham, και ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της στη μόδα. «Έχω απελευθερωθεί από τον αγώνα και νιώθω πιο δυνατή από ποτέ», καταλήγει, τραγουδώντας: «Δεν θα έπαιρνα τίποτα για το ταξίδι μου τώρα».







