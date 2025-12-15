Η παχυσαρκία ως νόσος: «Αλλάζουμε Ζωή» στην ημερίδα του Newsbomb.gr και της UNICEF

Η παχυσαρκία σήμερα είναι μία διαδεδομένη νόσος, με ανησυχητικές προεκτάσεις σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην υγεία, επισήμαναν οι ομιλητές που συμμετείχαν στην ημερίδα του Newsbomb.gr σε συνδιοργάνωση με την UNICEF, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα «Αλλάζουμε Ζωή».

Άδωνις Γεωργιάδης: Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγοντας την ημερίδα, μίλησε σε πολύ προσωπικούς τόνους, τονίζοντας πως ο ίδιος κατόρθωσε να «αλλάξει ζωή», βάζοντας την άθληση στην καθημερινότητά του και επιχειρώντας να μεταδώσει το σωστό μήνυμα: «Μέχρι τα 40 μου χρόνια αν με ρώταγες αν είχα κάνει γυμναστική γελούσα βλακωδώς», παραδέχθηκε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν». «Ο Άδωνις του παρόντος χρόνου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Άδωνι του παρελθόντος χρόνου», σημείωσε και ζήτησε από όλους να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες: «Αν κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα περπάτημα θα δούμε αλλαγή. ‘Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή και τρώμε γύρο και κεμπάπ - ωραία και αυτά, αλλά να καταλάβουμε ότι όλα θέλουν ένα μέτρο».

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Μιλώντας για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία ενηλίκων, ο υπουργός ανέφερε: «Οι επιδράσεις του προγράμματος δεν φαίνονται αμέσως, θέλουν κάποιο χρόνο. Πάμε στα σχολεία, μιλούν οι ειδικοί, λένε στα παιδιά πώς να τρώνε, αλλά για να αλλάξει ο τρόπος ζωής τω ανθρώπων αυτό παίρνει χρόνο. Μην περιμένετε κάποια συγκλονιστική αλλαγή από Δευτέρα σε Τρίτη» και έθεσε ορίζοντα την επόμενη 5ετία για να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα.

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Προλαμβάνω» με δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία ενηλίκων που τα χρειάζονται πραγματικά

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας αμέσως μετά στην ημερίδα, αποκάλυψε πως είναι έτοιμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση φαρμάκων για την παχυσαρκία δωρεάν σε περισσότερους από 8.000 ανθρώπους. Η κυρία Αγαπηδάκη παρουσίασε αναλυτικά την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, καθώς και το σκέλος του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία ενηλίκων.

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε πως το πρόγραμμα αυτό θα αφορά σε όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα δωρεάν καρδιαγγειακών εξετάσεων, οι οποίοι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος, θα λάβουν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ένα παραπεμπτικό για την παχυσαρκία. Ο γιατρός, εφόσον το κρίνει, θα μπορεί να συνταγογραφήσει εντελώς δωρεάν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, ακόμα και τα ακριβά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπουργός.

Σοφία Ζαχαράκη: Οι δράσεις του υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Στη ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη που παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του υπουργείου στα σχολεία για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ενώ επισήμανε πως ήταν η ίδια που αύξησε τις ώρες της γυμναστικής στα σχολικά προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Αθήνα, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF και εξειδικευμένοι επιστήμονες στην ημερίδα

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, Δρ João Breda αναφέρθηκε στη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Στη συνέχεια, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF, Ghassan Khalil, υπογράμμισε ότι η UNICEF υλοποιεί στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματά της παγκοσμίως για την παιδική παχυσαρκία, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άλλους εθνικούς φορείς, με στόχο την προστασία του δικαιώματος κάθε παιδιού στην υγεία.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα , Δρ João Breda Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF, Ghassan Khalil Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εξειδικευμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων ανέλυσαν γιατί η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, ανέδειξαν τον ρόλο της ορθής ενημέρωσης και της έγκαιρης παρέμβασης και πρότειναν λύσεις και καλές πρακτικές ώστε η Ελλάδα να «αλλάξει ζωή» και τα επόμενα χρόνια να δούμε αποτελέσματα στους δείκτες υγείας της χώρας μας. Στα στρογγυλά τραπέζια συμμετείχαν: Γεώργιος Π. Χρούσος, Αθανάσιος Τρίκας, Γιώργος Ρόμπολας, Ευάγγελος Φραγκούλης, Ευάγγελος Γεωργίου, Νικόλαος Πολύζος, Μαρία Δημοπούλου, Ιωάννης Μανιός, Κωνσταντίνος Νταλούκας, Ευθυμία Παπαδοπούλου, Eλευθέριος Αζάς, Όλγα Τσιότσιου, Ηλίας Καρτασιάδης, Δημήτριος Κερερές, Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Θεανώ Τούμα, Ιακωβίνα Σέργη, Κική Τσιρανίδου.

Η δημοσιογράφος Νατάσσα Σπαγαδώρου, ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, ο γγ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Αθανάσιος Τρίκας και ο Γιώργος Ρομπόλας από τη Novo Nordisk Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Κοψιάλης για τη μάχη του με την υπερφαγία: «Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν φτάσω στο εστιατόριο για φαγητό»

Την προσωπική του ιστορία για τη μάχη του με την υπερφαγία παρουσίασε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση ο Content Creator Αλέξανδρος Κοψιάλης. «Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν φτάσω στο εστιατόριο για φαγητό», περιέγραψε και συνέχισε μιλώντας για το προσωπικό του βίωμα, επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο και πως σε καμία περίπτωση, κανείς δεν πρέπει να θεωρήσει ότι είναι «οκ» αυτό που κάνει.

Αλέξανδρος Κοψιάλης Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

«Η υπερφαγία σου τη βαράει και θα πάρεις να φας ό,τι βρεις», είπε και πρόσθεσε: «Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής».

«Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω. Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ - τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ;» εξομολογήθηκε και συνέχισε: «Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω».

Σοφία Μαυραντζά - Αλέξανδρος Κοψιάλης Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Αντώνης Τσαπατάκης: Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αντίληψη των παιδιών για την άθληση και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για την επόμενη γενιά

Η ημερίδα έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον Παραολυμπιονίκη και Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF, Αντώνη Τσαπατάκη.

«Όλες οι αποφάσεις που πήρα μετά το ατύχημά μου, όταν είδα πως μπορώ να επηρεάσω κι άλλους, τότε ένιωθα πραγματικά υγιής, Υγιής για να προσφέρω κι εγώ υγεία για τους άλλους», είπε ο Αντώνης Τσαπατάκης και τόνισε σε άλλο σημείο: «Πολλές φορές για να ζήσεις δεν αρκεί να είσαι ζωντανός. Κάποιοι είναι κλεισμένοι και δεν τολμούν να αντικρύσουν τον καθρέφτη τους .Στις ζωές αυτών των ανθρώπων πρέπει να ρίξουμε φως. Υπάρχουν και οι ψυχικά ανάπηροι που δεν μπορούν να αρθρώσουν ούτε ένα “Σ’ Αγαπώ”. Λίγο άσκηση, λίγο καλή διατροφή, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, δεν χρειάζονται όλοι να είναι αθλητές».

Αντώνης Τσαπατάκης Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

«Έστω και ένας να κάνει το βήμα, πιστεύω θα πετύχουμε να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, καθένας μας είναι το τελευταίο θυλάκιο», επισήμανε ο Παραολυμπιονίκης και πρόσθεσε: «Η αντίληψη των παιδιών είναι εύγλυπτη ακόμη. Μπορούμε να τα βάλουμε πολύ εύκολα στον κόσμο της άθλησης και της σωστής διατροφής. Έχουν πιο ανοικτούς ορίζοντες. Βλέπω πλέον πολύ διαφορά. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο για την επόμενη γενιά. Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους».

Η ημερίδα διεξήχθη με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στον «Ελληνικό Κόσμο», με την ευγενική υποστήριξη των Περιφέρεια Αττικής, ΥΓΕΙΑ (μέλος του Ομίλου HHG), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, NOVO NORDISK και EIFRON, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Φωτεινή Γεωργίου Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε η δημοσιογράφος Υγείας, Φωτεινή Γεωργίου.