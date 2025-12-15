Η παχυσαρκία ως νόσος: «Αλλάζουμε Ζωή» στην ημερίδα του Newsbomb.gr και της UNICEF

Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Αθήνα, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF, Ghassan Khalil, εξειδικευμένοι επιστήμονες καθώς και ο Αντώνης Τσαπατάκης και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης δήλωσαν το παρών στην σημαντική ημερίδα του Newsbomb.gr

Newsbomb

Η παχυσαρκία ως νόσος: «Αλλάζουμε Ζωή» στην ημερίδα του Newsbomb.gr και της UNICEF

«Αλλάζουμε Ζωή»

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παχυσαρκία σήμερα είναι μία διαδεδομένη νόσος, με ανησυχητικές προεκτάσεις σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην υγεία, επισήμαναν οι ομιλητές που συμμετείχαν στην ημερίδα του Newsbomb.gr σε συνδιοργάνωση με την UNICEF, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα «Αλλάζουμε Ζωή».

Άδωνις Γεωργιάδης: Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγοντας την ημερίδα, μίλησε σε πολύ προσωπικούς τόνους, τονίζοντας πως ο ίδιος κατόρθωσε να «αλλάξει ζωή», βάζοντας την άθληση στην καθημερινότητά του και επιχειρώντας να μεταδώσει το σωστό μήνυμα: «Μέχρι τα 40 μου χρόνια αν με ρώταγες αν είχα κάνει γυμναστική γελούσα βλακωδώς», παραδέχθηκε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν». «Ο Άδωνις του παρόντος χρόνου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Άδωνι του παρελθόντος χρόνου», σημείωσε και ζήτησε από όλους να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες: «Αν κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα περπάτημα θα δούμε αλλαγή. ‘Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή και τρώμε γύρο και κεμπάπ - ωραία και αυτά, αλλά να καταλάβουμε ότι όλα θέλουν ένα μέτρο».

lpr50492.jpg

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Μιλώντας για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία ενηλίκων, ο υπουργός ανέφερε: «Οι επιδράσεις του προγράμματος δεν φαίνονται αμέσως, θέλουν κάποιο χρόνο. Πάμε στα σχολεία, μιλούν οι ειδικοί, λένε στα παιδιά πώς να τρώνε, αλλά για να αλλάξει ο τρόπος ζωής τω ανθρώπων αυτό παίρνει χρόνο. Μην περιμένετε κάποια συγκλονιστική αλλαγή από Δευτέρα σε Τρίτη» και έθεσε ορίζοντα την επόμενη 5ετία για να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα.

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Προλαμβάνω» με δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία ενηλίκων που τα χρειάζονται πραγματικά

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας αμέσως μετά στην ημερίδα, αποκάλυψε πως είναι έτοιμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση φαρμάκων για την παχυσαρκία δωρεάν σε περισσότερους από 8.000 ανθρώπους. Η κυρία Αγαπηδάκη παρουσίασε αναλυτικά την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, καθώς και το σκέλος του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία ενηλίκων.

lpr50540.jpg

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε πως το πρόγραμμα αυτό θα αφορά σε όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα δωρεάν καρδιαγγειακών εξετάσεων, οι οποίοι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος, θα λάβουν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ένα παραπεμπτικό για την παχυσαρκία. Ο γιατρός, εφόσον το κρίνει, θα μπορεί να συνταγογραφήσει εντελώς δωρεάν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, ακόμα και τα ακριβά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπουργός.

Σοφία Ζαχαράκη: Οι δράσεις του υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Στη ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη που παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του υπουργείου στα σχολεία για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ενώ επισήμανε πως ήταν η ίδια που αύξησε τις ώρες της γυμναστικής στα σχολικά προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

lpr50951.jpg

Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Αθήνα, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF και εξειδικευμένοι επιστήμονες στην ημερίδα

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, Δρ João Breda αναφέρθηκε στη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Στη συνέχεια, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF, Ghassan Khalil, υπογράμμισε ότι η UNICEF υλοποιεί στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματά της παγκοσμίως για την παιδική παχυσαρκία, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άλλους εθνικούς φορείς, με στόχο την προστασία του δικαιώματος κάθε παιδιού στην υγεία.

lpr50522.jpg

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα , Δρ João Breda

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης
lpr50631.jpg

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF, Ghassan Khalil

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εξειδικευμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων ανέλυσαν γιατί η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, ανέδειξαν τον ρόλο της ορθής ενημέρωσης και της έγκαιρης παρέμβασης και πρότειναν λύσεις και καλές πρακτικές ώστε η Ελλάδα να «αλλάξει ζωή» και τα επόμενα χρόνια να δούμε αποτελέσματα στους δείκτες υγείας της χώρας μας. Στα στρογγυλά τραπέζια συμμετείχαν: Γεώργιος Π. Χρούσος, Αθανάσιος Τρίκας, Γιώργος Ρόμπολας, Ευάγγελος Φραγκούλης, Ευάγγελος Γεωργίου, Νικόλαος Πολύζος, Μαρία Δημοπούλου, Ιωάννης Μανιός, Κωνσταντίνος Νταλούκας, Ευθυμία Παπαδοπούλου, Eλευθέριος Αζάς, Όλγα Τσιότσιου, Ηλίας Καρτασιάδης, Δημήτριος Κερερές, Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Θεανώ Τούμα, Ιακωβίνα Σέργη, Κική Τσιρανίδου.

lpr50645.jpg

Η δημοσιογράφος Νατάσσα Σπαγαδώρου, ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, ο γγ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Αθανάσιος Τρίκας και ο Γιώργος Ρομπόλας από τη Novo Nordisk

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Κοψιάλης για τη μάχη του με την υπερφαγία: «Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν φτάσω στο εστιατόριο για φαγητό»

Την προσωπική του ιστορία για τη μάχη του με την υπερφαγία παρουσίασε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση ο Content Creator Αλέξανδρος Κοψιάλης. «Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν φτάσω στο εστιατόριο για φαγητό», περιέγραψε και συνέχισε μιλώντας για το προσωπικό του βίωμα, επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο και πως σε καμία περίπτωση, κανείς δεν πρέπει να θεωρήσει ότι είναι «οκ» αυτό που κάνει.

lpr50860.jpg

Αλέξανδρος Κοψιάλης

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

«Η υπερφαγία σου τη βαράει και θα πάρεις να φας ό,τι βρεις», είπε και πρόσθεσε: «Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής».

«Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω. Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ - τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ;» εξομολογήθηκε και συνέχισε: «Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω».

lpr50889.jpg

Σοφία Μαυραντζά - Αλέξανδρος Κοψιάλης

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Αντώνης Τσαπατάκης: Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αντίληψη των παιδιών για την άθληση και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για την επόμενη γενιά

Η ημερίδα έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον Παραολυμπιονίκη και Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF, Αντώνη Τσαπατάκη.

«Όλες οι αποφάσεις που πήρα μετά το ατύχημά μου, όταν είδα πως μπορώ να επηρεάσω κι άλλους, τότε ένιωθα πραγματικά υγιής, Υγιής για να προσφέρω κι εγώ υγεία για τους άλλους», είπε ο Αντώνης Τσαπατάκης και τόνισε σε άλλο σημείο: «Πολλές φορές για να ζήσεις δεν αρκεί να είσαι ζωντανός. Κάποιοι είναι κλεισμένοι και δεν τολμούν να αντικρύσουν τον καθρέφτη τους .Στις ζωές αυτών των ανθρώπων πρέπει να ρίξουμε φως. Υπάρχουν και οι ψυχικά ανάπηροι που δεν μπορούν να αρθρώσουν ούτε ένα “Σ’ Αγαπώ”. Λίγο άσκηση, λίγο καλή διατροφή, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, δεν χρειάζονται όλοι να είναι αθλητές».

lpr50960.jpg

Αντώνης Τσαπατάκης

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

«Έστω και ένας να κάνει το βήμα, πιστεύω θα πετύχουμε να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, καθένας μας είναι το τελευταίο θυλάκιο», επισήμανε ο Παραολυμπιονίκης και πρόσθεσε: «Η αντίληψη των παιδιών είναι εύγλυπτη ακόμη. Μπορούμε να τα βάλουμε πολύ εύκολα στον κόσμο της άθλησης και της σωστής διατροφής. Έχουν πιο ανοικτούς ορίζοντες. Βλέπω πλέον πολύ διαφορά. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο για την επόμενη γενιά. Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους».

Η ημερίδα διεξήχθη με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στον «Ελληνικό Κόσμο», με την ευγενική υποστήριξη των Περιφέρεια Αττικής, ΥΓΕΙΑ (μέλος του Ομίλου HHG), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, NOVO NORDISK και EIFRON, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

lpr50469.jpg

Φωτεινή Γεωργίου

Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε η δημοσιογράφος Υγείας, Φωτεινή Γεωργίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Να μην έχει καταλήξει, φοβάμαι», λέει ο πατέρας του 33χρονου ιατρού που αγνοείται

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ - «Είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την εμμονή του με εμένα»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το 10ετές σχέδιο για να μην διψάσει η Αττική - Εργα ύψους €2,5 δισ. σε βάθος 10ετίας με νέες υποδομές και αναβάθμιση υφιστάμενων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνεδριάζουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα και τα νέα μέτρα του Υπουργείου

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

17:54ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM: Γιορτινές δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες στο Πεδίον του Άρεως και στο ΚΠΙΣΝ

17:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας στα Εξάρχεια απείλησε με όπλο τη σύντροφό του ύστερα από καβγά

17:45LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι τελευταίες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο, υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη μετά τη μυστική διαφυγή της από τη χώρα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικό λεωφορείο στη Λαμία έπεσε σε χαντάκι - Δείτε βίντεο

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Spotify - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα δράση από την ΕΛ.ΑΣ: Στις εκκλησίες κλιμάκια της ασφάλειας - Ενημερώνουν τους ηλικιωμένους για τις απάτες

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Πραγματική πρόοδος» στο ειρηνευτικό σχέδιο, μετά τις συνομιλίες με ΗΠΑ στο Βερολίνο - «Πιο κοντά στην ειρήνη μέχρι το τέλος της ημέρας»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία δέκα σημείων Γερμανίας-Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

16:22LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα ζωή των Άσαντ στη Μόσχα: Τα πολυτελή γυμναστήρια, τα ταξίδια στα ΗΑΕ και η μάχη της Άσμα με τη λευχαιμία

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ για τη δολοφονία του σκηνοθέτη και της συζύγου του

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ακίλα Σάλεχ: Δεν θα αποδεχθώ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Ό,τι χτίζεται πάνω στο ψέμα παραμένει ψέμα»

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

15:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Υπάρχουν περιθώρια για μείωση τιμής σε ρεύμα, καύσιμα και 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ - Πρόσκληση για «ουσιαστικό διάλογο, όσο νωρίτερα»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελομακάρονα: Το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο αν την προκαλέσουν αντιδρά» λέει η αδελφή της 16χρονης που τραυμάτισε με μαχαίρι 16χρονη στην Κυψέλη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο δεύτερος ήρωας του Σίδνεϊ: Αφόπλισε δράστη αλλά δέχτηκε πυρά επειδή τον πέρασαν για έναν από τους σκοπευτές

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε κοιλιά και χέρι μόλις είχε μεταφερθεί στο 15ο Γυμνάσιο από άλλο σχολείο όπου είχε ξαναβγάλει μαχαίρι

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ