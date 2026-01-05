NBA: «Αφηνιασμένος» Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

Μια ακόμα κυριαρχική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων του NBA.

NBA: «Αφηνιασμένος» Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights
Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 115-98 επί των Κινγκς. Ήταν το τέταρτο θετικό αποτέλεσμα των «Ελαφιών» στα τελευταία πέντε παιχνίδια, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 16-20.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είχε αντίπαλο. Όταν οι Κινγκς επέστρεψαν από το -26 και μείωσαν στους τρεις πόντους (85-88), πήρε την κατάσταση στα χέρια του και «καθάρισε» το ματς με προσωπικές ενέργειες, βάζοντας τέλος σε κάθε σκέψη ανατροπής.

Παρά τη σκληρή αντιμετώπιση και τα συνεχόμενα φάουλ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν λύγισε και κυριάρχησε μέχρι το φινάλε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους (13/17 δίποντα, 11/13 βολές), 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31:37 συμμετοχής.

Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που στήριξε επιθετικά τον Γιάννη, όπως και του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος έδωσε λύσεις από την περιφέρεια.

Για το Σακραμέντο, που έπεσε στο 8-28 και συνεχίζει μια δύσκολη σεζόν, ξεχώρισαν οι Ράσελ Γουέστμπρουκ και Ζακ ΛαΒίν, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι σούταραν μόλις με 20% από τα τρίποντα.

Με μια ακόμη τρομερή παράσταση από τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς επιβλήθηκαν 120-114 των Γκρίζλις και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-11. Αντίθετα, η ομάδα από το Μέμφις έπεσε στο 15-20.

Ο Σλοβένος άσος ήταν ασταμάτητος και με 36 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ συνέλαβε τα μέγιστα στη νίκη των «λιμνανθρώπων». Είχε βέβαια και τη συμπαράσταση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος τέλειωσε το ματς με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο Γουέλς για τις «αρκούδες» σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Κάουαρντ είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Καβαλίερς-Πίστονς 110-114


Μάτζικ-Πέισερς 135-127


Νετς-Νάγκετς 127-115


Χιτ-Πέλικανς 125-106


Γουίζαρντς-Τίμπεργουλβς 115-141


Σανς-Θάντερ 108-105


Κινγκς-Μπακς 98-115


Λέικερς-Γκρίζλις 120-114

