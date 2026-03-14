Ρέθυμνο: Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας για προϊόντα κάνναβης
Ο 42χρονος διατηρούσε επιχείρηση συσκευασίας και εμπορίας βιομηχανικής κάνναβης
Ένας 42χρονος επιχειρηματίας από το Ρέθυμνο, βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου στα χέρια των αρχών.
Ο 42χρονος διατηρούσε επιχείρηση συσκευασίας και εμπορίας βιομηχανικής κάνναβης, συνελήφθη από τους άνδρες της ΕΛ.Α.Σ. και κατηγορείται πως τα προϊόντα που διέθετε, περιείχαν τετραϋδοκανναβινόλη (ΤHC) και τα ποσοστά ήταν υψηλότερα από τα νόμιμα επιτρεπόμενα όρια.
