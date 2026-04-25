Παναθηναϊκός: MVP των Play-In της Euroleague ο Τι Τζέι Σορτς

Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» είχε καθοριστική παρουσία στην επικράτηση της ομάδας του επί των Μονεγάσκων.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα playoffs της διοργάνωσης και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια, με στόχο την παρουσία στο Euroleague Final Four 2026 του Telekom Center Athens.

Ο Σορτς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, έχοντας 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/2 βολές. Παράλληλα, πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη των Play-In.

Watch some of his highlights: pic.twitter.com/zYMcKPN6Nd — EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2026

