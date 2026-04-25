GBL: «Ζέσταμα» για Ευρώπη στην αυλαία της regular season με ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - Μύκονος

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κι ΑΕΚ θα χρησιμοποιήσουν τους αγώνες τους ως «ζέσταμα», ενόψει των αγώνων τους στην Ευρώπη, κάτι που ισχύει και για τον ΠΑΟΚ.

Ο αήττητος Ολυμπιακός (23-0) στην GBL και πρώτος στην κανονική περίοδο της Euroleague αγωνίζεται απέναντι στην ΑΕΚ (16-7) στη SUNEL Arena. Τόσο η «Ένωση» όσο κι η ομάδα του Πειραιά θα χρησιμοποιήσουν τη μεταξύ τους αναμέτρηση ως δυνατή προπόνηση ενόψει των υποχρεώσεών τους στην Ευρώπη. Κι αυτό γιατί, η ΑΕΚ δεν έχει άλλη υποχρέωση μέχρι το BCL Final Four 2026, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκινά, με πλεονέκτημα έδρας τα playoffs της Euroleague απέναντι στη Μονακό.

Το ευχάριστο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι πως υπολογίζει στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το ΑΣΕΑΔ μείωσε την ποινή τριών αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί και ο παίκτης έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Τόμας Ουόκαπ ετοιμάζεται να μπει στην πεντάδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην GBL. Με πέντε ασίστ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα φτάσει τις 623 και θα ξεπεράσει τον Βαγγέλη Μάντζαρη που είχε 622 στην οχταετία 2011-2019.

Νωρίτερα, ο οριστικά δεύτερος Παναθηναϊκός (18-5) υποδέχεται τη Μύκονο (9-14), στο Telekom Center Athens. Ο αγώνας αποτελεί «πρόβα τζενεράλε» για τους «πράσινους» ενόψει της έναρξης της σειράς των playoffs με τη Βαλένθια από τη Roig Arena την Τρίτη (28/4).

Πέντε ασίστ χωρίζουν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα από τη 10άδα της ιστορικής λίστας των πασέρ των «πρασίνων». Αν τις βρει στο παιχνίδι με τη Μύκονο, θα φτάσει τις 311 με τα πράσινα και θα ξεπεράσει τον Κώστα Τσαρτσαρή που είχε 310 στη 10ετία 2003-2013.

Ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με την ΑΕΚ και υποδέχεται το Μαρούσι, λίγες ημέρες πριν παίξει με την Μπιλμπάο στην Ισπανία, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League

16:00 Παναθηναϊκός - Μύκονος (ΕΡΤ3)

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2)

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι (ERT Sports 1)

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής (ERT Sports 2)

18:15 Άρης - Πανιώνιος (ERT Sports 3)

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα (ERT Sports 4)

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 23-0 (46) Παναθηναϊκός 18-5 (41) ΑΕΚ 16-7 (39) ΠΑΟΚ 16-7 (39) Περιστέρι 14-10 (38) Άρης 13-10 (36) Μύκονος 9-14 (32) Ηρακλής 8-15 (31) Προμηθέας Π. 7-16 (30) Καρδίτσα 7-16 (30) Κολοσσός Ρ. 7-16 (30) Μαρούσι 6-17 (29) Πανιώνιος 6-17 (29)

*σε παρένθεση οι βαθμοί

