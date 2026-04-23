EuroLeague: Παρουσίασε το λογότυπο του Final 4 της Αθήνας

Το νέο logo του Final 4 αποκάλυψε η EuroLeague Basketball μέσω ποσταρίσματος στα social media.

Η διοργάνωση για εφέτος θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και το Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24/5, με το λογότυπο να έχει… αρκετή γεύση από την αρχαία πρωτεύουσα της Ελλάδας.