Η Μονακό αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs: «Λύγισε» την Μπαρτσελόνα με «διπλό» Τζέιμς

Ο Ολυμπιακός έμαθε την αντίπαλό του στα playoffs της φετινής EuroLeague.

Αυτή θα είναι η Μονακό, η οποία μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησε για το τελευταίο ματς των play-in της Μπαρτσελόνα με 79-70.

Ο Μάικ Τζέιμς με 13 πόντους και 10 ασίστ, αλλά και ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Μανού Μαρκοϊσβίλι, με τον Ντάνιελ Τάις να προσθέτει 16 πόντους και τον Έλι Οκόμπο άλλους 14.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μονακό επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, αποκτώντας προβάδισμα 21-9 στο 8΄, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (26-14). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η συμβολή του Τάρπεϊ (7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο έως το 15΄) ενίσχυσε την υπεροχή των γηπεδούχων, που πήγαν στα αποδυτήρια με σημαντική διαφορά (49-35), εκμεταλλευόμενοι σε μεγάλο βαθμό τα λάθη των αντιπάλων.

Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και παρά το -18 που βρέθηκε στο 22΄ (53-35), πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 18-9 στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας στους πέντε πόντους (58-53), με τον Γιαν Βέσελι να σημειώνει 10 πόντους στο διάστημα αυτό.

Ωστόσο, η ομάδα του Πριγκιπάτου διατήρησε τον έλεγχο (65-56 στο 32΄), ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο προπονητής των φιλοξενούμενων Τσάβι Πασκουάλ λίγο μετά το 35’. Ακολούθησε τρίποντο του Τζέιμς για το 72-61, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα ασφαλείας στους Μονεγάσκους.

Παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να επιστρέψει (74-68 στο 36΄) με λύσεις από Σενγκέλια, Κλάιμπερν και Μάρκος, η Μονακό «κλείδωσε» τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Ο Τζέιμς μοίρασε τη 10η ασίστ του και ο Μπλόσομγκεϊμ ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο για το 77-68, 2.22΄ πριν τη λήξη, σφραγίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 14 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπλόσομγκεϊμ 11 (1/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάις 16 (6 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέιζ, Τάρπι 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Μπεγκραρίν 3 (1/4 τρίποντα), Στράζελ 6 (4 ασίστ, 2 λάθη), Τζέιμς 13 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1/6 τρίποντα), Μάρκος 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κέιλ, Νόρις(3 ριμπάουντ), Βέσελι 12 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριθουέλα 10 (2/6 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Σατοράνσκι, Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Φαλ 4, Κλάιμπερν 16 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Σενγκέλια 14 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πάρα 2

Το πλήρες πρόγραμμα των playoffs:

(1) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – (8) ΜΟΝΑΚΟ

Game 1: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Μονακό (Μονακό) 28/4 21:00

Game 2: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Μονακό (Μονακό) 30/4 21:00

Game 3: Μονακό (Μονακό) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5/5

Game 4*: Μονακό (Μονακό) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7/5

Game 5*: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Μονακό (Μονακό) 12/5 ή 13/5

(2) ΒΑΛΕΝΘΙΑ – (7) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Game 1: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28/4 21:45

Game 2: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30/4 21:45

Game 3: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βαλένθια (Ισπανία) 6/5 21:15

Game 4*: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βαλένθια (Ισπανία) 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12/5 ή 13/5

(3) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – (6) ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 29/4 21:45

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5/5 19:00

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7/5 21:00

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12/5 ή 13/5

(4) ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – (5) ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

Game 1: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 28/4 20:45

Game 2: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 30/4 20:45

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12/5 ή 13/5

* Αν χρειαστεί