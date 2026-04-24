Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Ο γιος της 43χρονης περιέγραψε το πένθος της οικογένειας και την υποστήριξη που δέχονται από την κοινωνία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η Ελευθερία Γιακουμάκη δολοφονήθηκε από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της στην Κρήτη, και η κηδεία της έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων.
  • Μετά το έγκλημα, ο δράστης είχε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του και περπάτησε περίπου 40 λεπτά μέχρι να φτάσει σε καφετέρια, όπου βρέθηκε και μια γυναίκα ντυμένη νύφη.
  • Μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο 40χρονος δεν είχε επαφή με άλλους στην καφετέρια και αργότερα χρησιμοποίησε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του.
  • Ο δράστης μετέφερε τη σορό της γυναίκας σε απομονωμένη περιοχή και αργότερα αυτοκτόνησε.
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το τελευταίο «αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της στην Κρήτη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου.

Τα τρία παιδιά της, συντετριμμένα, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αποχαιρετισμού, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν την απώλεια της μητέρας τους.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της υπόθεσης, ο γιος της 43χρονης μίλησε στο MEGA και περιέγραψε το πώς βιώνει η οικογένεια την απώλεια: «Από εκεί ψηλά είμαστε σίγουροι ότι θα μας βλέπει, ότι θα μας βοηθήσει, ήταν η μητέρα μας, μας αγαπούσε, θα μας αγαπάει. Αναγνωρίσαμε αυτές τις ημέρες ότι δεν είμαστε μόνο 3-4, ο κόσμος έχει αλληλεγγύη, καλοσύνη, δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Η οικογένεια δεν έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει, τα αδέλφια μου και ο πατέρας παραμένει. Πιο δύσκολα είναι η γιαγιά μου. Θα περάσει το δικό της Γολγοθά, θέλω να ξέρει ότι είμαστε μαζί της».

Το τροχαίο του 40χρονου και η οδική βοήθεια

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η παρουσία προσώπων που ενδέχεται να συνδέονται έμμεσα με τις κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με μαρτυρία από την οδική βοήθεια, ο 40χρονος μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο του εγκλήματος είχε εμπλακεί σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του.

Όπως λέει μάρτυρας στο Mega: «Ήρθε μαζί. 7.10 με πήρε τηλέφωνο, αλλά εγώ είχα μεταφορά και πήγα μετά και έκανα τη μεταφορά και μετά σμίξαμε εκεί στον Εσταυρωμένο και τον πήρα και πήγαμε και… Τα έχω πει στην αστυνομία. Δεν μου φάνηκε(περίεργος), χτυπημένος ήταν. Τραυματισμένος στα μούτρα. Με το μηχανάκι, λέει, έπεσε. Με την μηχανή έπεσε και χτύπησε. Κάνει λέει motocross έκανε, motocross. Μια μηχανή enduro που κάνει, αλλά αυτή λέει είναι βαριά και με έριξε. Το μηχανάκι το άφησα κατά τις… μετά από καμιά ώρα, δηλαδή 8,5 ώρα σμίξαμε, 9 παρά σμίξαμε. Κατά τις 10 άφησα το μηχανάκι».

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος φέρεται να περπάτησε για περίπου 40 λεπτά μέχρι να φτάσει σε καφετέρια της περιοχής.

Η νύφη που βρέθηκε στο ίδιο σημείο

Μια απρόσμενη μαρτυρία προέρχεται από γυναίκα που εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην ίδια καφετέρια, φορώντας μάλιστα νυφικό.

«(Ο γάμος) Έγινε σε Ηράκλειο και είχα ξεχάσει τα ρούχα μου στο σπίτι που θα φορούσα την επόμενη μέρα για να φύγω από το ξενοδοχείο, οπότε αναγκαστικά φόρεσα το νυφικό και βγήκα έξω. Δεν σταματάω στον καφέ γιατί ήθελα καφέ για εμένα και τους ανθρώπους που με περίμεναν στο σπίτι μου και λέω θα σταματήσω απέναντι από το σπίτι μου. Το λογικό να πάρω καφέ και έκατσα πέντε, δέκα λεπτά. Έτυχε να μπει εκείνη την ώρα», ανέφερε στο Mega.

Η ίδια δήλωσε ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί πολύ αργότερα, όταν είδε τις εικόνες στην τηλεόραση.

«Τουλάχιστον όσον ώρα ήμουν εγώ εκεί, που ήταν γύρω στα πέντε λεπτά, δεν τον φώναξε κανένας, δεν τον χαιρέτησε κανέναν. Από το βίντεο μετά τα είδα ότι ήταν έξω και έκοβε βόλτες πάνω κάτω και μιλούσε στο τηλέφωνο. Έκανε ότι μιλούσε. Μιλούσε; Δεν ξέρω».

Παράλληλα σημείωσε: «Την Κυριακή το πρωί κατά τις δώδεκα παρά τέταρτο, παρά δέκα, πήγα στο καφέ να πάρω καφέ για μένα και τον σύζυγό μου και έτυχε να είναι δίπλα μου και να λέει στο παιδί που έφερνε τους καφέδες να του καλέσει ένα ταξί γιατί τον άφησε το αμάξι. Είδα πολύ λίγες στο πρόσωπο της πλάι, γιατί καθόταν πλάι μου. Δηλαδή δεν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο».

Αφού αποχώρησε από το σημείο, ο 40χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ταξί, να επέστρεψε στο σπίτι του και στη συνέχεια να μετέφερε τη σορό της 43χρονης σε απομονωμένη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Λίγες ημέρες αργότερα έδωσε τέλος στη ζωή του.

Novibet
