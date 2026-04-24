Κρήτη: Οι κινήσεις του 40χρονου αυτόχειρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κινήσεις του 40χρονου Μαρίνου Ανδρεαδάκη μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας καταγράφηκαν από κάμερες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κρήτη: Οι κινήσεις του 40χρονου αυτόχειρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας – Βίντεο ντοκουμέντο
  • Οι κινήσεις του 40χρονου Μαρίνου Ανδρεαδάκη μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.
  • Ο 40χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του και αργότερα επέστρεψε στο σημείο της δολοφονίας, μεταφέροντας τη σορό στο όχημα της 43χρονης.
  • Αφησε το όχημα κοντά σε χωριό και εμφανίστηκε ανήσυχος σε κάμερα, προσπαθώντας να κατασκευάσει άλλοθι για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.
  • Ο δράστης αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ψυχολογική δυσκολία, με προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας στο παρελθόν.
  • Πριν αυτοκτονήσει, άφησε σημείωμα στην τωρινή του σύντροφο, γνωστοποιώντας τις προθέσεις του.
Στο φως έρχονται οι κινήσεις του 40χρονου Μαρίνου Ανδρεαδάκη μετά τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη. Ο δράστης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία.

Στα βίντεο που αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», και οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας, ο 40χρονος έχει καταγραφεί έξω από κατάστημα εστίασης επί της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών.

Ο δολοφόνος, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, έχει καταγραφεί στις 12 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής να κινείται πεζός έξω από κατάστημα εστίασης επί της επαρχιακής οδού να μπαίνει σε ταξί. Ο δράστης έχει καταγραφεί -λίγο μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας- να επιβιβάζεται σε ταξί με σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης έχει καταγραφεί ξανά από την ίδια κάμερα να κατευθύνεται με το όχημά του προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς το σημείο που δολοφόνησε την 43χρονη Ελευθερία, στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελήμονα.

Από εκείνο το σημείο, ο 40χρονος αφού μετέφερε στο πίσω κάθισμα του οχήματος της πρώην συντρόφου της τη σορό της μετακινήθηκε με το όχημά της προς το χωριό της Αγίας Βαρβάρας.

Ο 40χρονος άφησε το όχημα σε ένα χωράφι κοντά σε βενζινάδικο -λίγο έξω από το χωριό της Αγίας Βαρβάρας. Στην συνέχεια η ίδια κάμερα ασφαλείας από την καφετέρια επί της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Μοιρών τον καταγράφει γύρω στις 13:15 να φτάνει και πάλι πεζός εκεί και να φαίνεται πολύ ανήσυχος.

Ο 40χρονος προσπαθούσε να κατασκευάσει το άλλοθί του για τη δολοφονία τςη Ελευθερίας με σκοπό να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών.

Τα οικονομικά προβλήματα του 40χρονου και οι απόπειρες αυτοκτονίας

Ο 40χρονος το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Η επιχείρηση με τέντες που διατηρούσε δεν πήγαινε καλά και σε συνδυασμό με τα έντονα συναισθήματα που ένιωθε για την 43χρονη Ελευθερία είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ψυχολογική του κατάσταση με τον ίδιο να είναι αρκετό ευέξαπτος.

Όπως υποστηρίζουν άτομα από το περιβάλλον του, ο 40χρονος στα παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του τουλάχιστον 2 φορές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αυτόχειρας δολοφόνος πριν βάλει τέλος στη ζωή του έχει αφήσει σημείωμα στην τωρινή του σύντροφο, κάνοντας γνωστές τις προθέσεις του να βάλει τέλος στη ζωή του.

